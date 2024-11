Sudando como un pollo. Comienzo un nuevo día sobre la cinta de correr del gimnasio de las mochilas naranjas y grises sin que nadie me resuelva una duda ¿se queman más calorías al andar media hora al máximo de inclinación (15) y la velocidad al 3,5 o intercalando en esa media hora 15 minutos de caminata al 0 de resistencia y 6,5 de velocidad con 15 minutos corriendo al 7,5 de velocidad? Frente a la máquina veo la puerta de emergencia. No hay quien me quite en este estado la tragedia del Barranco del Poyo de la cabeza…

Mientras corro veo un programa grabado en el móvil. Un contertulio en televisión dice que los valencianos necesitan ayuda, no caridad. Según la RAE: caridad es la “Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. solidaridad, compasión, piedad, misericordia, humanidad, altruismo, desprendimiento, desinterés, filantropía, generosidad, liberalidad, magnanimidad” ¿Qué hubiera sido de Sevilla sin Mañara?, ¿de Valencia sin voluntarios?, ¿de este mundo sin caridad?

Información. “La verdad y la solidaridad son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz” (Juan Pablo II). Miles de testimonios de la tragedia se asoman a las pantallas en una hilera infinita de vídeos. Difícil cambiar de canal sin remordimientos… Lanzamiento de Info Dana, la cuenta oficial para ofrecer información actualizada sobre la situación generada por la Dana y las medidas adoptadas por el Gobierno de España, apenas reúne a 30.000 seguidores en seis días en X. En un país de 48 millones. 8.000 millones si pensamos en las redes como audiencia global (600 millones hablan español). Credibilidad. Ya casi no hay Periodismo (afortunadamente quedan buenos periodistas). Todo se ha diluido en propaganda. La opinión ya no se genera en prensa, ni en tv. Que se lo pregunten a Trump, Musk y las recientes elecciones de Estados Unidos. En el siglo XXI la gente cree a las personas que les ofrecen confianza. Los canales oficiales se cuestionan. “En España, el que resiste, gana” (Camilo José Cela). Mientras los Reyes aguantan, el presidente se va…

Abandonados. Hay veces que podemos pensar que España está para salir corriendo. Por patas. En Valencia más de doscientas personas han llegado a la meta. 100.000 vehículos han dejado de andar. Un mecánico aparece en pantalla diciendo que los que tienen más de x años se podrán arreglar. Los más recientes no, porque se habrá fastidiado el sistema electrónico. Nos venden tecnología y clima. Obsolescencia no programada. Vamos para atrás…

“El amor es fe y no ciencia” (Francisco de Quevedo). “Visita a Sevilla en un día espectacular”, reza una notificación municipal de uno de los 106 pueblos de Sevilla que me acaba de llegar a través de las redes. “El Ayuntamiento ha organizado una visita a Sevilla, con autobús gratuito, el 8 de diciembre, para que toda aquella persona que lo desee pueda contemplar algunos de los pasos más conocidos y disfrutar del precioso alumbrado navideño de la ciudad” ¿Cuántos municipios harán lo mismo?, ¿resistiremos? ¡Ay madre!

Un país solidario ante la catástrofe. Al final, más o menos bien. “El ser humano tiene el don de superación”, dice una mujer mayor afectada por la Dana en televisión. Estos días todos somos valencianos. El invierno se acerca…