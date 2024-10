Cambio de hora. Buenos días. Los pájaros de la Plaza Nueva hoy no cantan a las ocho, como lo hicieron ayer ¿Serán conscientes de esta algarabía cuando en el reloj del Ayuntamiento suenen siete toques a la misma hora? Amanecemos con una hora más de sueño. Aunque el cambio horario ha sido una constante en la Unión Europea hay quienes dudan de su eficacia, por lo que tras el 2026 estas permutas en el horario serán revisadas.

Cambio de día. Como esta hora extra, cada vez hay más procesiones ¿extraordinarias?. La de Jerez de la Frontera se trasladó siete días a causa de la lluvia. Casi cuarenta pasos salieron a la calle para conmemorar el Jubileo 2025 convocado por el Papa Francisco. La ciudad, con casi 215.000 habitantes, recibió a unos cien mil visitantes. Hubo a quien antes de decidir dar la vuelta con el coche recomendaron aparcar junto a la Cartuja... ¡Ay madre!

Cambio de semana. La de la localidad gaditana fue todo un éxito tras el cambio. La procesión de la capital andaluza lo será también. Se celebra para conmemorar el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y pondrá ocho pasos en la calle. La capital andaluza con casi 700.000 habitantes es la cuarta ciudad más poblada del país. Casi dos millones habitan la provincia -hay que tener en cuenta que también participarán en la Magna tres de las imágenes con mayor devoción de Lora, Utrera y Dos Hermanas- ¿Cuántos visitantes vendrán? A dos meses del magno día la ocupación de alojamientos ya estaba al 99 por ciento. Muchos se preguntan por la idoneidad de la fecha (ya van tarde) porque durante los últimos años, sin procesiones, el puente del 8 de diciembre aquí no cabía un alfiler y muchos de los que viven del turismo quizás hubiesen preferido el traslado del magnífico evento a otro fin de semana en el que habitualmente la ciudad está más vacía, si es que quedase alguno libre en el calendario.

Cambio de mes. Tradicionalmente mayo y diciembre han sido meses de María. Todavía recuerdo como uno de los días más importantes del año la novena de la Inmaculada. La procesión de Jerez fue Mariana, como lo es la Vigilia de la Inmaculada del 7 de diciembre, una noche que cada año se hace día con las canciones de las tunas y el alumbrado navideño.

Cambio de estación. Convierte el otoño en primavera. Hace más de veinte años, sin demasiado éxito, hubo un intento de resurrección primaveral en septiembre con aquellas ediciones de ferias de San Miguel junto a la calle del Infierno. En nuestro día a día cambio de horario es sinónimo de cambio de itinerario. Villancicos al Cachorro o al Gran Poder. El puente de la Inmaculada en casa montamos el belén. Cuando apenas quedan quince días para el Nacimiento del Niño Jesús en Sevilla lo crucificamos. En la calle Sierpes y aledañas suenan los campanilleros cada 22 de diciembre cuando la Virgen del Rocío sale del Salvador ¿Ocurrirá lo mismo el 7 de diciembre en San Lorenzo o el Altozano?

No sabemos cuándo vivimos. Decía William Shakespeare que si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. La Semana Santa es algo más que una fiesta, pero ¿nos ocurrirá lo mismo que con los trabajos? Tiempo de danas. Si no llueve el próximo 8 de diciembre será un día grande en Sevilla. Y en sus barrios. 21.591 sillas. Ni equiparación, ni representación. Sevillanos somos todos y al que no le guste, si tiene la opción, siempre puede disfrutar de una escapada de fin de semana libre de carreras o de pasos. En la autovía son mayores los atascos…

Al final, bien. La vida es bella y hoy nos regala una hora, Sevilla también. La ciudad está de moda. Marchas de bandas, villancicos de campanilleros, cancionero de tunas... Ciudad barroca. Música y sueño, como el que nos provocará durante unos días este mini Jet lag. El invierno, si no hay cambios, se acerca...