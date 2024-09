Regresa el nuevo curso y con él las celebraciones. Natividad de la Virgen. Chipiona y la calle Orfila unidas por la devoción. Consolación, Setefilla, Valle, Divina Pastora… Un año más ha llegado el 8 de septiembre y el mundo sigue girando. El corazón dividido entre el Faro y los Cachones. Se cumplen 502 años de la primera vuelta al mundo. La vida es juego…

Me cruzo con dos (el patito) niños en carritos por la calle Tetuán. En lugar de sonajeros portan móviles. Hipnotizados por vídeos de pollitos o cerditos mientras sus padres pasean tranquilos. Siglo XXI (la primavera). Nativos digitales. No hay vuelta atrás… “Entremos en la p… tienda” me dijo una vez una niña antes de cumplir los cinco (la espina). Al coger el dispositivo y rebobinar la reproducción 15 minutos (la niña bonita) compruebo que es lo que comentaba la cerdita en una versión de los dibujos animados doblada para adultos. Es lo que tiene el aislamiento que provocan los auriculares, que los otros no se enteran. Aun así, soy partidario de la advertencia antes que de la prohibición. Que jueguen los niños. Cada vez se prohíbe más…

‘What About Us?’ Este mundo cada vez es más ‘Pink’. No hay lugar para lo políticamente incorrecto. Alecia Beth Moore cumple este domingo 45 (el vino) y todavía disfruto al escuchar su música sobre la cinta de correr del gimnasio. Un 8 de septiembre (la dama) de 1652 fue bautizada la sevillana Luisa Roldán, la escultora más importante del Barroco español, y en el año 1862 nació Mariano Benlliure, quien nos dejó un impresionante mausoleo en el cementerio de San Fernando de Sevilla. “Pocas veces ha conseguido un monumento funerario aunar como este, la belleza plástica con el sentimiento, la tragedia con la serenidad, la soledad del héroe y la repercusión social de sus hazañas” (Andrés Amorós).

“El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos” dijo quien nos dejó en 1645 (Francisco de Quevedo). Recordamos este Día Internacional de la Alfabetización a quien nos dejó a los 65 (el cazador).

Concluyen los Juegos Paralímpicos de París 2024, aquellos en los que Teresa Perales, con 28 medallas (el cerro), consiguió igualar la marca de Michael Phelps. “Jamás el esfuerzo desayuda a la fortuna” (Fernando de Rojas)

La Bienal se acerca. Quedan 114 días para finalizar el año. “Parece mentira que después de tanto tiempo, rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario”. ‘El 7 de septiembre’, la popular canción de Mecano (1991), cumplió ayer 33 años (La edad de Cristo) ¡Aidalai! ¡Ay madre!

Los cangrejos se oxidan y los flamencos comienzan su vuelo al sur. Al final, bien. “La vida es un juego del que nadie puede retirarse llevándose las ganancias” (André Maurois). Ojalá lleguemos todos bien a los 90 (el abuelo). El otoño se acerca... ¡Bingo!