Epidemia de listeriosis, pandemia COVID-19, enfermedad del virus del Nilo Occidental, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Nos preguntan frecuentemente a los médicos. ¿Es esta irrupción de nuevas enfermedades un problema local, u ocurre en todos los países? A propósito de esta pregunta, leemos cada vez con más frecuencia en la prensa mencionar un proyecto denominado One Health (Una sola salud) que analiza el riesgo global para la salud mundial y que genera una importante preocupación. Pero ¿debemos realmente preocuparnos por ello, o es One Health una moda pasajera?

El movimiento One Health tiene como eje vertebrador un enfoque global de la salud en el que la salud humana, de los animales y el entorno en el medio ambiente están interconectados, en una era de amenazas globales. Este enfoque holístico está justificado por diversos factores, entre los que se encuentran la globalización, la alta tasa de movilidad de la población humana, la industrialización incontrolada, así como por las modificaciones en el clima. One Health no es solo un análisis de riesgo de la salud global, sino que también es un movimiento que promueve la colaboración y la comunicación entre diferentes disciplinas, como la medicina, la veterinaria, el ecologismo y otras áreas científicas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa One Health incluye varias áreas. Una de ellas son las enfermedades transmitidas por animales o sus productos derivados. Hemos sido testigos de epidemias a nivel mundial como las de la gripe aviar o la enfermedad de Chagas. También hemos asistido a la mayor pandemia conocida, la COVID-19, que no solamente estuvo relacionada posiblemente a una transmisión vírica desde animales, sino que además mostró su vinculación a la alta tasa de movilidad de los seres humanos al hacerse extensiva la misma prácticamente a todos los ámbitos del globo terráqueo.

Por otra parte, existe una honda preocupación por el incremento de microorganismos resistentes a los antibióticos, los cuales son ubicuos: en los seres humanos, los animales, los alimentos, las plantas, el agua, el suelo y el aire. Estos microorganismos pueden transmitirse de persona a persona, de animales a personas, a través de alimentos de origen animal, o incluso simplemente del entorno en el que ellos (o incluso los seres humanos) vivimos. Los principales impulsores de la resistencia a los antimicrobianos incluyen el uso excesivo o indebido de antibióticos en humanos y animales.

La eficacia de las medidas de control de todos estos problemas que ponen en riesgo la salud humana puede ser significativamente mejorada mediante una respuesta coordinada entre diversos sectores cuando surgen brotes de enfermedades. Por ejemplo, para controlar la propagación del ébola en África Occidental, la colaboración entre los sectores de salud animal y humana fue fundamental. Al detener la propagación de enfermedades de manera más rápida y efectiva, este tipo de colaboración puede salvar vidas.

La iniciativa One Health ha recibido, no obstante, críticas por el hecho de que pueda ser utilizada como un elemento de instrumentalización política y una desviación de los problemas reales de la sociedad. Igualmente, ha sido acusada de que puede estar influenciada por intereses de corporaciones, especialmente de sectores como la farmacéutica y la biotecnología, las cuales pueden buscar beneficios específicos mediante esta iniciativa. La falta de transparencia, opacidad en la toma de decisiones y la ausencia de rendición de cuentas son también otros de los elementos que son incluidos en la crítica a la iniciativa One Health.

Aunque conocedores de los riesgos y críticas que este proyecto conlleva, los médicos debemos ser parte integral de la Iniciativa One Health, promoviendo un enfoque holístico de la salud. Comprensión de la interconexión entre los factores de riesgo para la salud, prevención de las enfermedades transmitidas por animales, liderazgo en la promoción de la salud y colaboración con otras disciplinas vinculables a este proyecto son elementos de participación activa que los médicos con colaboración de los ciudadanos deben liderar.

¿Apoyando One Health tendremos menos casos de listeriosis, enfermedad del virus del Nilo Occidental o COVID? La medicina con base científica nos dice que, con ese apoyo, no solamente bajará la tasa de dichas enfermedades, sino que también evitaremos posibles amenazas a la salud de las personas.