Por las redes circulan estos días imágenes con grabaciones de la Sevilla cotidiana de 1930. Si no fuera por el blanco y negro, carros, burros y sombreros, bien podría tratarse de una fotografía del siglo XXI. Burros siempre los ha habido. Las furgonetas de carga y descarga serían los carros de hoy, y los sombreros cada vez los llevan más cabezas, aunque la mayoría son las de los guiris que huyen del sol. En dichas películas también aparece el tranvía de antaño, que casi un siglo después sigue existiendo, aunque con una ruta mucho más corta. Y es que lo quisieron vender como metro con farolas fernandinas gulliverescas para el cableado, algunas de las cuales todavía pueden verse por la Avenida... ¡Ay madre!

El tranvía 314 se conserva en la plaza de San Martín de Porres gracias a que a principios de los años 80 dos aficionados al ferrocarril descubrieron que en las cocheras de Triana, bajo un montón de chatarra, se encontraban tres de los últimos tranvías que circularon por Sevilla. Tal día como hoy, en 1972, casi 80 fallecidos y más de 120 heridos fue el balance provisional del accidente protagonizado por dos trenes cerca de Lebrija (Sevilla). Es el mismo día que nos dejó Urtain hace 32 años, o que los Reyes de España decidieron no asistir a la boda del príncipe Carlos de Inglaterra y lady Diana Spencer, tras el anuncio de que la pareja iniciaría en Gibraltar su viaje de novios (1981).

El 21 de julio de 1979 triunfó Severiano Ballesteros en el Open británico, su primer grande. Pero este año el mes de julio no es que haya sido grande para España, sino inmenso. Las victorias de Alcaraz en Wimbledon, la Selección Española de Fútbol en Munich y las medallas de los kayakistas sevillanos en Trasona (Asturias) así lo atestiguan. Gran labor de Foad Butcha con las embarcaciones juveniles del Real Círculo de Labradores…

El mismo día que nació Alejandro Magno (356 a.c.) todo presagia que el papel de España en los Juegos Olímpicos también puede batir récords. Casa Real ya ha anunciado que los Reyes de España y sus hijas acudirán a los JJOO. Exportamos conocimiento. Hacia París ya ha marchado la periodista sevillana Ana Mencos, productora digital para Olympics.com, la web oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se puede encontrar en doce idiomas (incluido hindi y coreano) toda la información oficial, noticias y repeticiones de los Juegos que se celebran del 26 de julio al 11 de agosto en la ciudad de Notre Dame.

Templo del silencio. Andalucía Directo mostraba esta semana a una familia que se había ido a vivir a una pequeña aldea para que sus hijos tuvieran una infancia alejada de tanta pantalla y móvil…. El ruido llega cuando comienzan las ferias de los pueblos. La de El Ronquillo se celebra este año del 7 al 11 de agosto. Anoche se presentó el cartel de Manuel Ignacio Cantudo junto a la Ermita de la Virgen de Gracia que se alza sobre la calle principal de la localidad. Regresan las carreras de cintas a caballo y bicicleta, los concursos de comer sandía, los fuegos artificiales y demás tradiciones de nuestras fiestas populares.

Al final, bien. Día mundial del perro. La cuestión de la semana: ¿dormiremos mejor con el aire acondicionado o con el ventilador? Begoña no responde. El mar y las altas temperaturas unidos por las olas. No hay verano sin patata fritas ni Cruzcampo junto al agua, ya sea la del océano o la de una alberca. Toalla y Perdi. Ojalá la actualización informática no haya afectado a tus vacaciones. Quedan 163 días para finalizar el año. Días ondulados, enlatados, mejores o peores, a punto de sal, como las patatas. Disfruta. El verano sigue…