Como el que no quiere la cosa, ya es 14 de julio. Día mundial del chimpancé. No sé si será la edad, pero cada vez conozco menos a quiénes encarnan a los Reyes Magos en la Cabalgata de Sevilla 2025. Puede que me haya vuelto antisocial, o que he conseguido sobrevivir a la edad media de un chimpancé, que está en unos 40 años. 90 ha cumplido este año la primatóloga Jane Goodall, que lleva más de nueve décadas estudiando a los primates para intentar comprender mejor la evolución humana. Aquí ya ni siquiera tenemos parque de los monos, como aquel que acompañó tantas tardes de nuestra infancia. Allí todavía quedan patos…

Un 14 de julio de 1918 nació Ingmar Bergman, quien dirigió en 1955 ‘Sonrisas de una noche de verano’, primera de sus películas en recibir un galardón internacional en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El calor de madrugada no hace gracia ¿Quién no querría estar ahora en la Costa Azul? En el país vecino falleció un día como hoy Felipe II de Francia, llamado "El Augusto" (Gonesse, 21 de agosto de 1165-14 de julio de 1223), fue el séptimo rey de la dinastía de los Capetos, hijo y heredero de Luis VII de Francia ‘el Joven’ y de Adela de Champaña. Ocupó el trono de Francia entre los años 1180 y 1223. Pobre, si levantara la cabeza en 2024 tras la segunda vuelta electoral, el incendio de la Catedral de Rouen y la derrota futbolística. No está para mucho champán este julio francés. Debe ser una época del año tradicionalmente movidita, porque en 1789 se produjo un día como hoy la Toma de la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la Revolución francesa ¡Ay madre!

En 1881 murió Billy el Niño (que no es el mismo Billy que Joel, Elliot, Wilder o el desodorante para pies), y en 1954 se nos fue Jacinto Benavente, galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Literatura. ‘Más fuerte que el amor’… En el fondo todos nos sentimos un poco madrileños como Benavente -menos en agosto cuando invaden nuestras playas-. No está España para olvidar nobeles.

Muchos jóvenes sevillanos pasan el verano ante la pantalla jugando a la PlayStation. Aunque esto tampoco se considera nuevo porque el 14 de julio de 1983 Nintendo estrenó el videojuego de Arcade, Mario Bros. Soy más de Luigi que de Mario. Quizá porque siempre he interpretado papeles secundarios. En vez de recolectar monedas y setas que regalan vidas, por aquí seguimos estrenando hoteles. A ver si nos dan más vidilla, como a Mario. O al menos inversores generosos.

Sobre las llamadas de números desconocidos ¿Qué hacemos? ¿la descolgamos? ¿y si se trata de un inversor? ¿una cita médica? ¿y si es alguien que necesita ayuda urgente? Pues nada, temiendo hacer una llamada internacional, como no tengas guardado en contactos el número, lo ignoramos. Es un riesgo, pero a veces no tenemos más remedio que descolgar, por si acaso… ¿Y si fuera una llamada para recoger el cheque libro? De año en año no recuerdas qué es lo que había que hacer con ello ¿A través de la plataforma?, ¿Hay que ir al colegio? Ya uno hasta se plantea: ¿la matrícula para el próximo curso la hicimos? ¡Qué estrés! Las pantallas acabaron con las tizas y pizarras como la Inteligencia Artificial lo hará con los libros de texto ¡Uff! El móvil aplastará nuestra memoria.

¿Lo recuerdas? Menos mal que llegan los días señalaítos de avellanas verdes ¿Quién come avellanas verdes? En 2017 se nos fue Carmela Martínez, nostalgia que también sentirán muchos sevillanos al pasear por la calle Betis los próximos días. Sin tanto coche ya no hay atascos en la ‘Quinta Avenida’ trianera porque los de verdad se han mudado a la autovía.

‘Atasco’ es el nombre de la primera temporada de una serie estrenada en las plataformas que cuenta con la sevillana María León como una de sus protagonistas. Su novio se sube a una grúa para ver qué es lo que causa la retención en la carretera que rodea Madrid, aunque bien podría haberse grabado cualquier viernes en la AP-4 o la A92. Cualquier día de estos nos encontramos con un mono subido a una torreta en el coche de delante camino de la playa entre frenada y frenada, sobre el asfalto. Como en la serie. Al final, bien. Día Nacional de Francia. La Selección juega su quinta Final en la Euro 2024. Será a las 21 horas contra Inglaterra. ¡Vamooos! Hoy España puede celebrar otra fiesta nacional desde Wimbledon o el Olympiastadion de Berlín. El verano sigue…