Imagen de recurso de estudiantes en la última convocatoria de la PAU en el campus de la Pablo de Olavide. UPO

La UPO admite por error a más de 40 alumnos de los permitidos: ahora deben cambiar de carrera

Un error en el proceso de adjudicación de plazas del Distrito Único Andaluz (DUA) ha provocado que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) admitiera a más estudiantes de los autorizados en dos de sus titulaciones: Análisis Económico y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

En total, la incidencia ha afectado a 41 plazas que superaban el límite establecido para ambos grados.

El fallo ha obligado a dejar sin efecto algunas de las admisiones que se habían comunicado a los estudiantes, según han confirmado fuentes de la institución académica.

La incidencia se produjo durante la última adjudicación de plazas gestionada a través del sistema de acceso universitario andaluz.

Ante esta situación, el Distrito Único Andaluz ofrecerá a los estudiantes afectados la posibilidad de acceder a titulaciones que todavía dispongan de plazas libres en las universidades públicas andaluzas.

Esto significa que podrán optar a continuar sus estudios universitarios, aunque no necesariamente en la Pablo de Olavide ni en el grado en el que habían sido admitidos inicialmente.

Cada titulación universitaria cuenta con un número máximo de plazas previamente autorizado. Sin embargo, el error informático durante el proceso de adjudicación hizo que se superase el cupo previsto en los dos grados de la UPO, lo que ha obligado a revisar las admisiones realizadas.

La universidad ha reconocido "la gravedad de los hechos y el perjuicio que supone para el estudiantado afectado". No obstante, ha aclarado que no puede resolver unilateralmente la situación ampliando el número de plazas disponibles.

Según ha explicado la institución, la oferta de cada titulación está sujeta al número de plazas aprobado anualmente por su Consejo de Gobierno, por lo que cualquier incremento debe ajustarse a los límites establecidos oficialmente.

La incidencia, adelantada por la Cadena SER, ha generado así un problema para los estudiantes que recibieron una admisión que finalmente ha tenido que ser anulada.

Ahora, la alternativa planteada por el Distrito Único Andaluz pasa por ofrecerles otras opciones académicas en las universidades públicas que tengan vacantes.