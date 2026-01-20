El desprendimiento de un techo de escayola en un colegio de La Macarena deja cinco heridos leves
A principios de año, el techo del IES Vicente Aleixandre también sufrió un desprendimiento en una parte del edificio.
Cinco alumnos han resultado "heridos leves" tras el desprendimiento de un techo de escayola en la mañana de este 20 de enero en el IES Miguel de Cervantes de Sevilla, ubicado en la barriada de La Macarena.
El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que recibieron un aviso pasadas las 10:30 horas de la mañana, apenas una hora y media después de que diera comienzo la jornada escolar.
El 112 movilizó a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Hasta el momento todo lo que han podido confirmar a este periódico es que las heridas son de carácter leve.
El accidente ha tenido lugar sobre las 10:36 horas, cuando varios testigos han alertado del desprendimiento del techo de este inmueble situado en la calle Manzana de la ciudad hispalense.
Sería el segundo techo en desprenderse en menos de un mes. Hace apenas unas semanas, el 8 de enero, una noticia muy similar saltó a la esfera pública.
Segundo techo en un mes
En esta ocasión, el IES Vicente Aleixandre, en la barriada de Triana, se vio obligado a clausurar temporalmente varias aulas tras el desprendimiento de una parte del techo del edificio.
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del centro alertó de la situación de "inseguridad" en el pasillo de la primera planta, una zona de paso obligatorio durante el horario lectivo, donde se observaban grietas y signos de humedad que podrían provocar un efecto en cadena.
En declaraciones a este periódico, Manuel Cortés, director de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), explicó que la reforma del IES Vicente Aleixandre "se ha estimado como una urgencia técnica" y confirmó que la reparación contará con una inversión de 225.000 euros.
Según detalló, se prevé que los trabajos comiencen en aproximadamente dos meses, con un plazo de ejecución de un mes.