Sanz externaliza la limpieza de los colegios para garantizar "buenas condiciones" y quitarle "carga" a los funcionarios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado este viernes de que la limpieza de los 108 colegios públicos de la ciudad dejará de estar en manos de los trabajadores municipales.

Así, según ha mencionado, pretende aliviar "la carga de trabajo" de los empleados públicos y que los centros escolares cuyo mantenimiento corren a cargo de la gestión municipal estén en "correctas condiciones".

El Ayuntamiento de Sevilla sacará próximamente el contrato de 25 millones de euros por dos años a licitación y tiene previsto que el nuevo sistema de limpieza de los colegios comience a principios del próximo curso escolar, es decir, en septiembre.

El primer edil hispalense ha admitido que, a pesar de aumentar el presupuesto dirigido al mantenimiento de los centros educativos ampliando los contratos -ha pasado de 600.000 euros a más de tres millones-, estos siguen "teniendo déficit en limpieza".

Al respecto ha subrayado que "no es un problema de hace dos años en la ciudad, sino que se trata de algo endémico" que lleva presente desde hace "alrededor de una década".

Actualmente, los 350 edificios municipales de Sevilla (bibliotecas, comisarías de Policía...) cuentan con 650 trabajadores para su mantenimiento.

Ahora, los 108 colegios públicos de la capital saldrán de ese lote, por lo que los operarios se dedicarán a la limpieza de 242 estructuras.

En cuanto a la privatización del servicio, Sanz ha señalado que esta actuación "no es una novedad", sino que hay otros ayuntamientos e instituciones que sirven como precedentes: Dos Hermanas, La Rinconada, Madrid, la Diputación de Sevilla o la Junta de Andalucía entre otros.

Asimismo, ha asegurado que "no se prevé ninguna externalización más" en los servicios municipales.

El equipo municipal espera con este cambio conseguir "más limpieza, eficacia, seguridad, racionalidad" a la vez que aliviar la "sobrecarga" de los empleados y dar un "mejor servicio".

No obstante, cabe destacar que el presupuesto con el que contaban los centros hasta el momento era de 20 millones por año.

Sobre el empleo público, el regidor municipal ha señalado que el cambio "no va a afectarle" y que se va a seguir "manteniendo" a la vez que "incrementando".