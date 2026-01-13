El IES Vicente Aleixandre afronta reformas urgentes por valor de 225.000 euros tras desprenderse el techo

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Aleixandre de Sevilla ha tenido que clausurar temporalmente varias aulas tras el desprendimiento de una parte del techo del edificio, lo que ha implicado una inversión de 225.000 euros para repararlo de forma "urgente".

Ocurrió a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el pasado 8 de enero. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del centro alertó de la situación de "inseguridad" en el pasillo de la primera planta, una zona de paso obligatorio durante el horario lectivo, donde se observan grietas y signos de humedad que podrían provocar un efecto en cadena.

La dirección del instituto precintó la zona afectada, provocando el cierre de cinco aulas y un baño femenino, lo que alteró de manera significativa el desarrollo normal de las clases.

El alumnado fue reubicado en otros espacios disponibles mientras técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) elaboran un informe técnico que determinará las actuaciones necesarias.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla, Manuel Cortés, director de la APAE, ha explicado que "se ha estimado la actuación como una urgencia técnica" y ha confirmado que la reparación contará con una inversión de 225.000 euros.

Según ha detallado, se prevé que los trabajos comiencen en aproximadamente dos meses, con un plazo de ejecución de un mes.

Limitaciones de recursos

Cortés ha reconocido que la solicitud presentada por el centro hace cuatro años no pudo ser atendida por limitaciones de recursos.

"No atendimos la demanda porque nuestros recursos son limitados. Tenemos una cantidad ingente de incidentes; cuando nos incorporamos había aproximadamente unas 2.000 obras pendientes por falta de recursos", ha esgrimido.

El AMPA ha insistido en que la situación no es un caso aislado, sino el reflejo del deterioro progresivo del edificio, y ha reclamado a las administraciones una intervención definitiva que garantice la seguridad del alumnado y del personal del centro.

En noviembre pasado, la dirección del IES volvió a alertar a la Delegación Territorial de Educación sobre daños en el techo del salón de actos, sin que se produjeran actuaciones inmediatas.

Con la intervención aprobada ahora, las familias y el profesorado esperan que se evite que se repitan incidentes de este tipo y que se refuercen las condiciones de seguridad del instituto.