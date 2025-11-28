Nuevas reformas en colegios públicos: el Ayuntamiento de Sevilla impulsa obras en seis centros por valor de 1,6 millones

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes un nuevo paquete de inversiones destinado a mejorar la red de colegios públicos de la ciudad, con un desembolso total de 1,6 millones de euros.

Según el Gobierno municipal, estas actuaciones forman parte del esfuerzo que aseguran estar realizando para "recuperar" más de un centenar de centros educativos que, en su opinión, "han estado totalmente abandonados durante los últimos años".

Durante la Junta de Gobierno celebrada en la mañana de este viernes se ha acordado la adjudicación de tres obras en distintos colegios. La primera corresponde al CEIP Vélez de Guevara, en el barrio de Torreblanca, donde se sustituirá la carpintería exterior por un importe de 295.000 euros.

También se ha aprobado la reforma de los núcleos de aseos del Colegio Pablo VI, en el distrito Cerro-Amate, una actuación valorada en 247.000 euros.

La tercera intervención adjudicada afecta al CEIP Hermanos Machado, en San Diego (Distrito Norte), donde se acometerá igualmente la remodelación de los aseos con una inversión de 182.000 euros.

Tramitaciones

Junto a estas adjudicaciones directas, el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de otras tres actuaciones de adecuación térmica mediante la aprobación de los pliegos de licitación. En el CEIP Concepción Estevarena, ubicado en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, se prevé una inversión de 368.000 euros.

La intervención planteada en el CEIP Aníbal González, en el Distrito Sur, asciende a 325.000 euros, mientras que el expediente del CEIP San José de Palmete alcanza los 185.000 euros. Con estos nuevos proyectos, el Consistorio suma 1,6 millones adicionales destinados a la mejora de equipamientos educativos públicos en toda la ciudad.

El Gobierno local sostiene que estas actuaciones responden a un compromiso prioritario con la educación pública y asegura que pretende "poner en el lugar que se merecen" los centros que, insisten, llevaban años acumulando carencias estructurales.

La intención municipal es mantener un ritmo continuado de inversión para actualizar instalaciones, mejorar la eficiencia energética y garantizar condiciones adecuadas para el alumnado.