La climatización escolar, en el punto de mira: la Junta destina casi 12 millones de euros a los centros educativos de Sevilla

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha invertido casi 55 millones de euros para el plan Mejora tu centro, una iniciativa con el foco puesto en la climatización de los centros de la comunidad.

Del presupuesto total, la provincia de Sevilla recibirá una partida de más de 11,8 millones de euros que se repartirán entre los 720 colegios, residencias de estudiantes, institutos y conservatorios de los 106 municipios que la conforman.

De esta forma, la capital andaluza será la que reciba una cuantía más alta, seguida de Málaga y Granada. A estas dos últimas irán destinados 9,3 y 5,9 millones respectivamente. El importe lo ingresará la administración autonómica antes de que acabe 2025.

Desde el área de Educación de la Junta señalan que, "al transferir directamente el dinero, los centros van a contratar directamente y por tanto la ejecución de los trabajos va a ser mucho más rápida".

Asimismo, sostiene que esta medida va "a favorecer también la economía local de cada territorio, porque cada centro, como ocurre habitualmente, va a tirar de empresas de confianza del entorno más cercano".

El presupuesto destinado a cada centro educativo varía dependiendo del tamaño de los mismos, aunque las cuantías oscilan entre los 15.500 y los 60.000 euros.

Para fomentar la autonomía

La Junta de Andalucía ha decidido que sean las diferentes instituciones quienes se encarguen de decidir qué sistemas para la climatización de las aulas se instalarán en cada una de ellas y así fomentar "la autonomía de gestión económica de los centros".

En cuanto al asesoramiento de los centros educativos sobre qué instalaciones son las más oportunas, fuentes de la consejería señalan que "se han facilitado unas instrucciones" de cuáles son los sistemas que se pueden implementar.

En concreto, los equipos directivos podrán instalar toldos, pérgolas, porches y zonas verdes. Los fondos también están dirigidos a rehabilitar sistemas de ventilación y climatización, así como a la mejora del aislamiento térmico y las intervenciones rápidas y sin ejecución.

En esta línea, María del Carmen Castillo, consejera de Educación y Formación Profesional, ha defendido que "nadie conoce mejor un centro que sus equipos directivos, sus docentes y su comunidad educativa".

Listas antes de septiembre del 2026

Todas las actuaciones financiadas con los fondos destinados a Mejora tu centro deberán de estar acabadas antes de septiembre de 2026.

"Confiamos en que la mayoría de ellas estarán listas antes de que llegue el calor en 2026", ha afirmado la responsable de Educación.

Se trata de un plan que la Consejería ya anunció en septiembre de este año y que se suma al Plan de Bioclimatización de la Junta de Andalucía, que tiene el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas.

Sin embargo, la medida puesta en marcha ahora lo hace con la sombra de la duda de la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Sevilla.

Rocío Begines, portavoz de la entidad, señala que los centros optarán por la instalación de los denominados split de aire acondicionado y lamenta que la Junta no asesore a las diferentes instituciones.

Por su parte, desde la administración autonómica señalan "se trata de una medida de ejecución rápida, que garantiza soluciones personalizadas, porque sabemos de la diversidad climática de Andalucía".

Dudas ante la gestión

La Junta de Andalucía impulsa esta medida con la intención de avanzar en la modernización y climatización de las aulas, sobre todo teniendo en cuenta que durante los meses de más calor se celebren manifestaciones en protesta por las altas temperaturas a las que tienen que hacer frente algunos centros educativos en lugares como Sevilla.

El IES El Molinillo, en Guillena, es uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar estas protestas. Desde el equipo directivo afirman que "aún es pronto para valorar" la inversión de la Junta, puesto que "no se sabe para qué van a dar los fondos". No obstante señalan "mejor es que nada".

Ahora, la cuestión está en qué medios elegirán los diferentes centros para aclimatar sus aulas.

Teresa Pablo, portavoz de la Escuelas de calor, asegura a este periódico que "es un riesgo" que la elección corra a cargo de los equipos directivos, puesto que "cabe la posibilidad de que no todos se decanten por sistemas de bioclimatización".