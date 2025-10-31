Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez pasan a la segunda vuelta de las elecciones de la Universidad de Sevilla

Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez pasan a la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla (US).

En la primera vuelta de los comicios celebrada el pasado jueves 30 de octubre, la catedrática de Microbiología ha obtenido el 26,62 por ciento de los votos, alzándose como la candidata más votada. Por su parte, Gutiérrez, catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial, ha conseguido el 21,96 por ciento.

En cuanto al resto de postulados, Ana López ha obtenido un 20,49 por ciento, Pastora Moreno un 9,47, Ángeles Gallego un 8,79, Alfonso Castro un 7,47 y Felipe Rosa un 2,51. El porcentaje de votos en blanco ha sido de 2,88.

La US destaca la "alta participación" de la comunidad universitaria en las primeras elecciones a rector con sufragio universal ponderado celebradas en más de 20 años.

En concreto, más del 80 por ciento del sector A -profesores doctores cuerpos docentes universitarios-, un 77,23 por ciento del D -personal técnico de gestión, administración y servicios- y casi un 48 por ciento del B, perteneciente al personal docente e investigador no perteneciente al sector A.

En cuanto a los estudiantes, que representan el sector C, la participación ha sido del 15,44 por ciento.

"La jornada electoral se ha desarrollado sin incidencias reseñables en las 81 mesas repartidas por todos los campus de la Universidad de Sevilla", destaca la hispalense.

Alrededor de 80.000 personas han podido votar en las elecciones de la universidad, parte de ellas han decidido ejercer su derecho al voto de forma anticipada puesto que en las secretarías se podía votar antes de la primera vuelta.

Ahora se abre el plazo de impugnaciones y reclamaciones que estará habilitado hasta el 4 de noviembre.

Posteriormente, el día 5 será la proclamación definitiva de los candidatos y los días 6 y 7 se llevará a cabo la campaña electoral y la segunda vuelta.

El 10 de noviembre se celebra la segunda votación con el mismo horario que ha tenido la primera, desde las 09:00 hasta las 20:00 horas. En esta jornada se conocerán los resultados provisionales.

Quien consiga la mayoría simple será proclamado el 14 de noviembre como rector de la Universidad de Sevilla.