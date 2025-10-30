La Universidad de Sevilla se juega su futuro: arranca la primera vuelta de las elecciones a rector con 80.000 votantes

Ahora sí. Comienzan las primeras elecciones a rector con sufragio universal ponderado de la Universidad de Sevilla (US) en más de dos décadas.

Unos comicios que estarán marcados por ser pioneros en varios aspectos: número de candidatos, celebración de un debate electoral entre todos los postulados y el uso de redes sociales -uno de los canales favoritos de los estudiantes- como una de las vías estrellas para difundir las propuestas.

Los últimas elecciones con este sistema tuvieron lugar en 2004, proceso que ganó el profesor Florencio Lora, que estuvo 12 años al frente de la US. Ahora, la Universidad de Sevilla vuelve a dejar su futuro en manos de las 80.000 personas que forman parte de ella.

Este jueves la hispalense celebra la primera vuelta de los comicios -la segunda se celebraría el próximo 5 de noviembre-. Sin embargo, parte del estudiantado ya ha ejercido su derecho a voto durante las semanas anteriores puesto que en las secretarías de las facultades se podía entregar.

El jueves 30 de octubre será marcado en el calendario como un día histórico para la institución sevillana. No solo porque después de más de 20 años los estudiantes podrán participar en la elección del rector, sino por el número de candidatos que se presentan, siete en total.

Los candidatos

Cuatro mujeres y tres hombres se disputan el despacho del rector, aquel que está situado en la Antigua Fábrica de Tabacos y desde el que se gobierna una institución a la que pertenecen miles de usuarios y que cuenta con un presupuesto de más de 600 millones de euros.

Ellos son José Luis Gutiérrez, Ana López, Carmen Vargas, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y Alfonso Castro.

Tres de los nombres han pertenecido al equipo del actual rector: Vargas, Rosa y López. Estos últimos han sido vicerrectores de Proyección Institucional e Internacionalización, Transferencia y Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación respectivamente, aunque dejaron sus cargos en el momento en el que anunciaron sus candidaturas.

Todos los postulados han estado durante la campaña electoral, la cual comenzó el pasado 8 de octubre, intentando convencer a los miles de votantes para enfrentarse este jueves a las urnas.

Sin embargo, en algo sí están de acuerdo y así lo dejaron ver en el primer debate electoral: la universidad afronta un momento de "cambio".

Los argumentos no solo llegaron al salón de actos de Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), lugar en el que se celebró el encuentro y en el que todos dejaron constancia de cuáles eran los cambios que querían implementar en la institución, sino que también han los perfiles de redes sociales.

Y es que las plataformas digitales se han convertido en uno de los escenarios elegidos por los candidatos. A lo largo de estas dos semanas, los postulados han estado compartiendo vídeos y fotos en las diferentes plataformas digitales, varios de ellos protagonizados por estudiantes de la universidad.

Algunas de las propuestas

Carmen Vargas quiere convertir a la Hispalense en un referente a nivel nacional e internacional. La catedrática defiende una institución más abierta, participativa y conectada. Además, pone especial énfasis en el desarrollo de políticas internas de conciliación, igualdad de género y salud mental.

Ana López aboga por propuestas con una visión transformadora con medidas concretas en áreas como la docencia, investigación, inclusión o gobernanza. Apuesta por la internacionalización y la sostenibilidad como instrumentos clave para el cambio.

Felipe Rosa pone el foco en la que es una de las herramientas favorita de los más jóvenes: la inteligencia artificial (IA). En este sentido, destaca una universidad "académicamente innovadora". Propone el uso preferente de instalaciones (bibliotecas, deportes) para la comunidad US en época de exámenes.

José Luis Gutiérrez aboga por una gestión descentralizada hacia los centros y departamentos. También propone avanzar en la funcionarización del personal laboral y acortar los itinerarios de los PDI.

Pastora Moreno se decanta por el teletrabajo en un porcentaje semanal y por la oferta educativa adaptada al mercado laboral y potenciar la formación online en circunstancias específicas como aquellos estudiantes que estén de Erasmus.

Alfonso Castro defiende la desburocratización en los trámites universitarios y por recuperar la escucha efectiva para el calendario y la evaluación.

Por último, Ángeles Gallego defiende un gobierno universitario más eficiente y participativo y una gestión más eficaz.

Este jueves comienza en la Universidad de Sevilla un proceso determinante para su futuro. Miles de estudiantes, trabajadores y docentes eligen quién será su representante durante los próximos años.