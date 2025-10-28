La Junta decidirá si sanciona al centro de Sandra Peña cuando reciba la respuesta del colegio y el informe de la Fiscalía

La Junta de Andalucía decidirá si le retira la financiación al Irlandesas Loreto -centro en el que estudiaba Sandra Peña- una vez haya recibido la información por parte de la Fiscalía y la respuesta del colegio a los requerimientos de información.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, durante una entrevista en Canal Sur Radio. Quien ha destacado que si el centro no activó los protocolos, "desde luego incumplió la normativa".

Según la responsable de Educación, el colegio no habría actuado como estipula la ley "a pesar de que había indicios suficientes para ello".

En concreto, la Junta de Andalucía obliga a poner en marcha dos planes de actuación: el de antiacoso y prevención de riesgo ante conductas suicidas.

Castillo ha recordado que se ha dado traslado a la Fiscalía "por si pudiera haber responsabilidad por parte de aquellas personas que eran protagonistas de ese acoso, las acosadoras", y por otro lado, "por la propia responsabilidad que pudiera tener el centro o su profesorado desde el punto de vista penal".

Dos investigaciones de la Fiscalía

Actualmente, la Fiscalía tiene abiertas dos líneas de investigación. La primera pone el foco en las alumnas que supuestamente habrían acosado a Sandra Peña y la segunda en la actuación del colegio.

La Junta de Andalucía esperará a la investigación del Ministerio Público y a la respuesta del centro a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave.

Todo esto, tras el suicidio de la joven estudiante, como consecuencia del acoso escolar del que, presuntamente, era víctima.

"La calificación de esa normativa, las consecuencias desde el punto de vista legal, van con un procedimiento que viene establecido en la Ley Orgánica y Reguladora del Derecho a la Educación, que establece las distintas sanciones que le pueden corresponder", ha destacado la consejera.

De este modo, se instruye un expediente y si hay infracción leve se corrige con apercibimiento. En concreto, las graves, "normalmente con sanciones de tipo económico", y las muy graves "son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto".

Este martes tendrá lugar en Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de Sevilla, una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes para denunciar el 'bullying' en los colegios.