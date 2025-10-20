El colegio donde estudiaba Sandra Peña pide "cautela" y "que cese cualquier situación violenta"

El colegio sevillano Irlandesas Loreto, centro en el que estudiaba Sandra Peña, ha pedido "cautela" y "que cese cualquier situación violenta como ha sucedido en las inmediaciones" del centro. Y es que el mismo amaneció el pasado viernes con pintadas de "culpables" y "asesinos".

Lo ha hecho a través de un comunicado emitido este lunes y en el que declara que "el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso".

El director del colegio ha asegurado que están "profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra" y que toda la comunidad educativa acompaña "a su familia en el dolor tan profundo que están atravesando". Asimismo, ha pedido "responsabilidad hasta que finalice la investigación".

El centro educativo, ubicado en la calle Rafael Laffón, amaneció el pasado viernes con las paredes pintadas con mensajes de "asesinos" y "culpables". Durante la mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de limpieza han estado borrando los escritos.

Ahora, el Irlandesas Loreto ha emitido un comunicado en el que aseguran que su "obligación" es proteger a los alumnos y profesionales que forman parte de él. Por esto mismo, denuncia que ciertos comentarios y la situación "puede ser altamente perjudicial" tanto para el alumnado como para los docentes.

"Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños y niñas, todos ellos menores de edad", han señalado.

Asimismo, el director del Irlandesas Loreto, Francisco de Paula Suárez, ha destacado que la prioridad del mismo es "velar" por el alumnado "y sus familias en un momento tan delicado".

Además, ha señalado que "el equipo de Orientación y de Bienestar Emocional están atendiendo de manera especial a los estudiantes" y que el centro está colaborando con las autoridades competentes que, "como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido".