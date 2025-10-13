Sevilla, ‘fábrica’ de médicos con 168 plazas más en las universidades por la apuesta de Junta y Gobierno

La Universidad de Sevilla (US) tendrá 108 plazas de Medicina más el próximo curso debido a una inversión de 1,6 millones de euros por parte del Gobierno Central. A este número, habría que sumarle las cifras que ofrecen las universidades privadas Loyola -120- y CEU Fernando III -60-.

El pasado mes de marzo, la Junta de Andalucía aprobó que este último centro universitario ofertara el tan demandado grado, uno de los que tiene la nota de corte más alta de todo el listado de carreras, no solo en Sevilla, sino en todo el territorio nacional.

De esta forma, dicha universidad ubicada en el municipio sevillano de Bormujos se convirtió en la tercera de la provincia con esta titulación.

En concreto, la nota de acceso a la mencionada carrera para el curso 2025-2026 en la Hispalense es de 13,335 sobre 14, la más alta de todas las provincias de Andalucía.

A la de la capital le siguen las universidades públicas de Granada, Córdoba y Cádiz con un 13,250, 13,180 y 13,55 respectivamente.

Notas de corte en Andalucía

En cuanto al resto de provincias andaluzas, el último estudiante que entró en el grado de Medicina en Málaga tenía un 13,133; un 13,069 en Almería y un 13,063 y 13,062 en Huelva y Jaén.

Las notas de corte que ostenta esta titulación hace que muchos de los recién graduados de bachillerato tengan que renunciar a su sueño de convertirse en médicos.

Fue, en un primer momento, lo que le pasó a Pilar Corona, una joven de 23 años natural de Sevilla y que afirma que "si no se aumenta el número de plazas se perjudica al propio sistema sanitario", haciendo referencia a la "falta de médicos en la comunidad".

Esta joven, al igual que muchos en su misma situación, tuvo que decantarse por el grado de Enfermería en la Universidad de Sevilla. Y es que, a lo largo de los últimos años, esta titulación se ha consagrado como una de las salidas para aquellos que no consiguen entrar en Medicina.

Aunque la Hispalense no sabrá a cuántos estudiantes acogerá el próximo curso universitario en el mencionado grado hasta que llegue la primavera, el número aprobado para el 2025-2026 fue de 352 plazas de nuevo ingreso. Una cifra que, según la propia institución, varía ligeramente de un año a otro.

Sin embargo, el próximo curso contará con, al menos, 108 puestos más para futuros médicos, un número al que hay que añadirle el de las dos universidades privadas de la provincia que ofrece estos estudios.

1,6 millones de inversión

El aumento se debe a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto mediante el cual se ha regulado las subvenciones a siete centros universitarios de Andalucía, todos ellos públicos.

En total, el Gobierno ha destinado 5.550.000 euros para el aumento y mantenimientos de las plazas de la titulación de Medicina.

En el caso de la US, esta va a recibir 1,6 millones de euros para financiar un total de 108 plazas en la facultad. De todas estas, 48 serán en el primer y segundo año y 12 en el tercero.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla señalan a este periódico que la intención es que "los jóvenes andaluces puedan estudiar Medicina en su tierra y que las oportunidades no dependan del código postal".

"Con esta medida reafirmamos nuestra apuesta por la consolidación y el fortalecimiento de la universidad pública, tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía", defienden.

En este sentido, Pilar Corona asegura que a ella le habría "ayudado mucho" el reciente incremento de los puestos y subraya que "ya era hora de que aumentaran el número de plazas en las universidades de Andalucía".

Asimismo, subraya que, "a pesar de que las vacantes son limitadas, dificultando así el ingreso de los estudiantes, las instituciones se quejan de que no hay suficientes médicos".

Enfermería como segunda opción

Corona no logró entrar en Medicina a pesar de sacar más de un 11 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Al igual que muchos en su situación, la joven se decantó por Enfermería, titulación para la que si le dio la nota.

Después de presentarse cuatro veces a Selectividad y terminar sus estudios en dicha titulación, la sevillana decidió comenzar la carrera de Medicina. Sin embargo, para ello tuvo que trasladarse hasta Salamanca, ciudad en la que vive y trabaja como enfermera actualmente.

La hispalense ahora celebra el aumento de plazas por parte de ambas administraciones. "Ya era hora, hay muchos buenos estudiantes que se quedan fuera por la falta de oferta", declara a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Asimismo, afirma que "es el propio sistema el que sale perjudicado por la falta de plazas en el área de Salud en las universidades de Andalucía".

Con las 168 nuevas plazas, Sevilla se consolida como epicentro andaluz en la formación de médicos, una medida que busca aliviar la falta de profesionales y reforzar el sistema sanitario.