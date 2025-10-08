Polémicas, nombres y propuestas: arranca la campaña para convertirse en rector de la Universidad de Sevilla

Las primeras elecciones para elegir rector con sufragio universal ponderado de la Universidad de Sevilla (US) en más de 20 años ya son una realidad. Este miércoles comienza la campaña para hacerse con el cargo.

La universidad hispalense arrancó en septiembre uno de sus años más novedosos. Tras más de dos décadas, el puesto de rector -máxima autoridad de la institución- va a estar en manos de los alumnos, los profesores y los administrativos que forman de ella.

La carrera por llegar al despacho del rectorado va a ser finalmente cosa de siete, lo que supone récord histórico en las candidaturas. La primera vuelta tendrá lugar el próximo 30 de octubre.

Los nombres de los que se disputarán el puesto son José Luis Gutiérrez, Ana López, Carmen Vargas, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y, el último en presentar su candidatura, Alfonso Castro.

Las elecciones no han estado exentas de polémicas. Para empezar, el catedrático Manuel Marchena, no pudo presentarse puesto que, finalmente, no cumplía uno de los requisitos, algo que levantó críticas en la comunidad universitaria.

Polémica por el presupuesto

Pero esto no es lo único que ha dado de qué hablar. Ángeles Gallego criticó el presupuesto con el que contaría cada candidato. Cada uno de ellos dispone de 10.000 euros para llevar a cabo su campaña electoral.

"Me parece un despropósito y una falta de respeto a las verdaderas necesidades de nuestra comunidad universitaria", denunció.

Asimismo, resaltó que "con ese dinero podrían darse más de 250 bonos comedor" y que "es una cantidad que supera el presupuesto anual de varias facultades".

Por su parte, la Universidad de Sevilla aclaró a este periódico que "lo relacionado con la asignación del presupuesto está recogido en el reglamento electoral".

Además, subrayó que "las candidaturas que no lleguen al cinco por ciento de los votos deberán de devolver el dinero" y que "todos los gastos deben estar perfectamente justificados".

La hispalense destacó que los centros y departamentos reciben más de 5,75 millones de euros anuales en asignación directa, además del gasto en infraestructuras y otros capítulos.



A esto se suman las ayudas de sus planes propios: 600.000 euros del Plan de Investigación y 1,8 millones del Plan de Docencia.

De los siete nombres, tres han pertenecido al equipo del actual rector, Miguel Ángel Castro: Carmen Vargas, Ana López y Felipe Rosa. No obstante, todos ellos dejaron sus puestos como vicerrectores cuando se postularon.

Carmen Vargas, La universidad que nos une

Carmen Vargas es catedrática en el departamento de Microbiología y Parasitología. Ha estado a cargo del vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización.

Este último punto es que la ha hecho destacar, puesto que, según la hispalense, esta se ha convertido en la universidad española con más presencia en Bruselas.

Vargas aboga por un "modelo de universidad transparente, inclusiva, participativa e innovadora, donde las personas están siempre en el centro".

Además, subraya la "solvencia para gestionar con rigor y responsabilidad", la confianza porque quiere "ser una rectora cercana y accesible" y la transformación "para que la Universidad de Sevilla sea referente nacional e internacional".

La candidatura de Carmen Vargas se articula entorno a la idea de construir una universidad moderna, sostenible e internacional que pueda hacer frente a los desafíos del siglo XXI.

Vargas defiende una institución más abierta, participativa y conectada que esté comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el progreso científico, social y cultural de Andalucía.

La candidata aboga por políticas de conciliación, igualdad de género y salud mental entre otros puntos. Por último, destaca la necesidad de fortalecer la proyección internacional de la US.

Ana López, Pensando en ti

Ana López ha capitaneado el área de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación. Es catedrática en el campo de Psicología y gestionaba la apertura de expedientes a profesores, entre otras labores.

Las propuestas de López abarcan una visión transformadora con medidas concretas en áreas como la docencia, investigación, inclusión o gobernanza. Quiere facilitar la movilidad internacional y nacional del estudiantado con becas y ayudas específicas para colectivos vulnerables.

También apuesta por incluir políticas transversales que incorporan la perspectiva de género en docencia, investigación y gestión. También destaca medidas que incluyan la salud mental, asesoría psicológica, restauración y alojamiento.

Felipe Rosa, Universidad en acción

Felipe Rosa es el tercer exvicerrector que se ha presentado. Es catedrático de Máquinas y Motores Térmicos y ha sido el director general de la Fundación de Investigación de la US (FIUS).

Entre "las diez ideas claves" que quiere para la universidad sobresale una "descentralización real en los centros, departamentos y grupos de investigación con procedimientos administrativos simplificados, ágiles y adaptados".

Además, pone el foco sobre una institución "académicamente innovadora" con un mapa de "titulaciones que incluirá todas las áreas del saber con itinerarios interdisciplinares, flexibles y de vanguardia, respaldados por tecnología avanzada e inteligencia artificial".

José Luis Gutiérrez, Cambiamos contigo

José Luis Gutiérrez, decano de la facultad de Odontología y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aboga por "un modelo de cogobernanza abierto, participativo y transparente" y uno de "gestión eficiente, solvente y justo".

Sus propuestas estarán enfocadas en conseguir un "desarrollo personal y profesional ilusionarte, estable y valorado" y una "institución comprometida, cercana y líder".

El decano de Odontología basará su campaña en el codo con codo con la comunidad universitaria. Para ello, el candidato declaró que visitará los distintos campus de la US.

Pastora Moreno, Únete al cambio

Pastora Moreno fue la cuarta en presentar la candidatura. Su carrera profesional ha estado ligada al mundo de la Comunicación. Fue la primera mujer catedrática de la facultad de Periodismo.

Algunos de "los diez objetivos" de su programa son "innovar y procurar una oferta educativa acorde a las necesidades del mercado laboral y a las demandas sociales".

También toma gran relevancia la posibilidad de "una carrera profesional estable y con transparencia, con salarios dignos y sin eventualidad" para el personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS) y el PDI.

Moreno quiere "incorporar el teletrabajo en un porcentaje semanal para mejorar" la situación aboral y conseguir "mayor rendimiento".

La candidata apuesta por la creación de la Gerencia de Infraestructuras de la US para la construcción de espacios que "aumenten las necesidades de los centros".

Ángeles Gallego, La US la haces tú

Ángeles Gallego es catedrática en Organización de Empresas, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, graduada en Medicina y doctora en Administración. También ha trabajado en la gestión universitaria.

Gallegos propone "una forma de gobernar abierta" con "canales de comunicación rápidos y fáciles con el Rectorado" y donde el estudiante "participe en la toma de decisiones".

La candidata pretende "rehacer completamente el Plan Propio de Docencia para eliminar los procedimientos innecesarios para la finalidad del mismo".

La misma sostiene que "los centros tendrán más capacidad de decisión, más responsabilidad, más presupuesto, pero también más control por parte de la comunidad universitaria".

Ángeles Gallego se compromete a "mantener a raya cualquier tipo de intento de influenciar desde fuera a la Universidad de Sevilla" y asegura que "la Universidad se va a servir de la política, pero la política no se va a servir de la Universidad".

Alfonso Castro

Su postulación ha sido de último momento. Alfonso Castro es catedrático de Derecho Romano y exdecano de la Facultad de Derecho.

Aunque aún no ha presentado su programa, Castro es el más crítico con la gestión del actual rector y ha asegurado que se presenta a las elecciones después de haber recibido numerosas peticiones.