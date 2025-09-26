Confirmado por el Ayuntamiento de Sevilla: la nueva ayuda de Sanz destinada a extraescolares para los niños

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una nueva línea de ayudas destinadas a actividades extraescolares para niños.

Habrá una línea de subvenciones de 112.000 euros de la que se beneficiarán las AMPAS de los colegios de Sevilla, públicos y concertados.

Con dicho importe podrán organizar actividades complementarias y extraescolares. Se podrán organizar en horario de mañana y tarde.

Entre otras cosas, los niños podrán beneficiarse de diversos programas con talleres educativos y jornadas de conferencias destinadas a reforzar diversos aspectos.

Las ayudas serán concedidas a las AMPAS de centros de educación infantil, primaria o educación especial de la ciudad de Sevilla.

Talleres educativos

Dichas subvenciones se dividen en dos modalidades. Por un lado, talleres educativos para un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 40. Se realizarán preferentemente por la tarde, aunque también puede hacerse por la mañana si se considera conveniente.

Dentro de esta posibilidad hay distintas temáticas. Uno de ellos es el fomento de la lectura, cuyas sesiones están destinadas a los alumnos de Primaria.

Por su parte, se podrán solicitar talleres de expresión corporal y juegos teatrales. Dicha actividad está pensada para los niños de Educación Infantil, de 3 a 5 años.

Otra de las temáticas que se proponen es la de técnicas de estudio y concentración. Podrán beneficiarse alumnos de 5º y 6º de Primaria y de la ESO.

Conferencias

La segunda modalidad es la de conferencias educativas. No se dirigen únicamente al alumnado, también a las familias y los equipos docentes. Serán sesiones de entre 50 y 60 minutos en horario de mañana o tarde.

Los habrá de tres tipos. Uno de ellos será sobre habilidades y técnicas del bienestar emocional. Las otras dos temáticas son el uso seguro y responsable de internet y las redes sociales, así como las normas y límites en el hogar.

En este caso, no hay diferenciación según edades y pueden acceder padres, niños y docentes de todos los cursos.

Plazo abierto

"Sabemos del esfuerzo y la dedicación que realizan cada día las AMPAS en beneficio del alumnado y de toda la comunidad educativa", ha dicho la delegada de Educación, Blanca Gastalver.

El objetivo de dichas ayudas, según ha explicado, es "facilitar y reforzar" su trabajo, "favoreciendo espacios de aprendizaje, convivencia y apoyo a las familias".

El plazo para solicitar estas ayudas ya se ha abierto. Será posible inscribirse hasta el próximo 9 de octubre.

Indican desde el Ayuntamiento de Sevilla que las solicitudes se atenderán por orden de llegada, siempre que estén completas y correctas, hasta que se agote el presupuesto asignado a cada modalidad.

Para los talleres educativos, se ha destinado una cantidad de 60.000 euros. En cambio, para las conferencias, la financiación alcanza los 52.000 euros.