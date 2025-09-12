El reto para 2027 de arreglar los 109 colegios de Sevilla: "Han mejorado mucho, pero queda mucho por hacer"

Una de las nuevas aulas infantiles del CEIP Adriano de Pino Montano. E. E. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla trabaja desde 2023 con el objetivo de arreglar los 109 colegios públicos de la ciudad. Tal como ha reiterado José Luis Sanz en diversas ocasiones, se trabaja para dejar en el olvido el "estado de abandono" en el que estaban con la anterior administración.

Por ello, está en marcha un plan de renovación integral que se manifiesta en varios frentes. Hasta ahora, según asegura el primer edil, se ha actuado en el 60 por ciento de los colegios. Pero no es suficiente.

"La situación ha mejorado mucho, pero queda mucho por hacer", ha insistido José Luis Sanz, conscientes de las numerosas necesidades de los centros educativos.

Al margen de algunas pequeñas actuaciones, es una tarea que no pudo acelerarse hasta el verano de 2024. El motivo, según explican desde el Ayuntamiento, es la ausencia de presupuestos. Esto paralizó la mayoría de las inversiones.

Pero antes de eso se recurrió a otros mecanismos, como la reprogramación del plan de enajenaciones para sacar 10 millones de euros del patrimonio de suelo municipal para los colegios.

Otra de las novedades es que la dirección general de Edificios Municipales se intengró dentro de la delegación de Educación. Todo ello en una gran área donde también está Urbanismo.

Nuevo modelo de Infantil

Así se han ejecutado las recién estrenadas obras del CEIP Adriano de Pino Montano. Allí, además de renovar las pistas deportivas, se ha inaugurado el que será el modelo a seguir para las áreas de Infantil de muchos más colegios.

Consiste en adaptar aulas de Primaria, vacantes por la caída de la natalidad, para niños de 3, 4 y 5 años. Entre otras actuaciones, se han reformado los aseos y se han hecho patios adaptados a sus necesidades.

Así se evitará lo que sucedía cada día en este colegio. Los niños de infantil tenían que recorrer cada día un espacio de 350 metros para ir al comedor. Era una demanda histórica del centro.

"Son cosas que no se entendían cómo podían pasar", ha dicho Sanz. De hecho, eso penalizaba al colegio en la primera recepción de los niños. Muchos padres se decantaban por otros centros al percatarse de que sus hijos tenían que hacer este trayecto.

Obras en 60 colegios

El plan sigue adelante y tiene previsto llegar a todos los colegios de Sevilla para 2027, la fecha de las próximas elecciones. Ahora mismo, hay 5,5 millones en ejecución de obras en 60 colegios.

En marcha hay varias grandes obras al inicio de curso. Una de ellas es la del CEIP Jacaranda de Sevilla Este, donde, según indica el alcalde, había grandes problemas de seguridad para sus niños.

Por ello, se renovará por completo el pavimento y se instalará el cesped artificial con una inversión superior a los 540.000 euros.

Previsión de llegar a otros 40

Además, hay otros 2,5 millones en tramitación. Mientras, se redactan proyectos por valor de 1,7 millones. Con ello, el alcalde cree que se podrá llegar a otros 40 colegios. Solo quedarían 9 para llegar a todos.

Según ha explicado Sanz, dichas obras responden a "criterios objetivos", según las "necesidades" o en función de la "gravedad de las deficiencias".

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran estar en contacto permanente con las direcciones de los centros.

Auditoría en 2023

De hecho, el plan de renovación integral surgió de la auditoría realizada en 2023. Contó con las opiniones de los equipos educativos.

Ahí se comprobó que la mayoría de los colegios suspendían en limpieza y mantenimiento. Esto activó las alarmas para trazar un plan llamado a mejorar las deficiencias.

Inmediatamente se puso en marcha un plan de choque destinado a la limpieza, con el que se ampliaron los equipos y la maquinaria.

Asimismo, durante el verano de 2024 se pintaron varios de los colegios. Algunos estaban intactos desde hacía 15 años.

En el presupuesto de 2025 se activó un contrato de mantenimiento de 2,5 millones de euros, muy superior al anterior de 300.000 euros. Eso ha permitido resolver más de 600 incidencias en menos de tres meses.

Aseos, desbroces y sombra

A ello se le suma el plan para renovar los aseos de los colegios de Sevilla, algunos con más de 40 años de antigüedad.

Hay reformas de los baños previstas o en ejecución en el Mariana de Pineda, el San Pablo, el Calvo Sotelo, el Adriano, el Buenavista, el Zurbarán, el Aníbal González, el Pablo VI, el Hermanos Machado, el Arrayanes o el Lora Tamayo.

También hay en marcha un plan de desbroce cuya inversión ha pasado de los 200.000 a los 600.000 euros.

Además, durante el inicio de curso, la plantilla de Lipasam ha ganado 70 trabajadores para limpiar los entornos escolares, que también tendrán más sombra. Se plantarán 281 árboles en los alrededores.

"Nos encontramos hace dos años una situación lamentable y creo que estamos mucho mejor, pero todavía queda mucho por hacer", insiste Sanz.

Es una muesta del reto en el que está inmerso el Ayuntamiento con el objetivo de "mejorar los 109 colegios de Sevilla" antes del final de la legislatura en 2027.