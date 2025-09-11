Arreglan más de 600 desperfectos de los colegios de Sevilla en tres meses: la mayoría de ellos, fallos de fontanería

El contrato de mantenimiento de 2,5 millones de euros que puso en marcha el Ayuntamiento de Sevilla para los colegios de Sevilla ha arreglado más de 600 desperfectos en menos de tres meses.

Según ha indicado el alcalde, José Luis Sanz, es una prueba del "estado de abandono" en el que se encontraban los 109 centros públicos de la ciudad.

Entre otras medidas, para revertir dicha tendencia, el Ayuntamiento de Sevilla amplió el importe del contrato de mantenimiento. Antes era de 300.000 euros y ahora es de 2,5.

No obstante, según ha revelado Sanz, dicha inversión se va a ampliar en el presupuesto de 2026, porque "queda mucho por hacer", aunque cree que la situación "ha mejorado mucho".

"Son incidencias del día a día, desde un grifo que se rompe, un azulejo que se estropea o una rampa que falla y convierte en inaccesible alguna zona del colegio", ha dicho el primer edil.

Menos listas de espera

Sobre todo, ha explicado el alcalde, "se han reducido las listas de espera que antes eran eternas", ya que dichas actuaciones se ejecutan a demanda de los centros.

En total, en menos de tres meses, se han atendido 621 incidencias. La mayoría de ellas, 244, son fallos de fontanería. Por su parte, 121 son de carpintería, 87 de electricidad y 91 de albañilería.

En otras ocasiones se han repuesto los suelos de zonas infantiles, que eran de caucho y ahora son de césped artificial. Además, ha habido otras 60 actuaciones de diversa índole.

Según Sanz, que el "listado de incidencias incrementa y se atienden cada día", es una evidencia de la "necesidad de cuidado que requieren los colegios públicos".

El plan tendrá "continuidad durante todo el curso a medida que las direcciones de los colegios sigan reportando incidencias que son atendidas lo más rápido posible".

Más dinero en 2026

Según explican fuentes municipales, dicha celeridad es posible por el aumento significativo de la inversión, que ha pasado de 300.000 a 2,5 millones. No obstante, la idea es que para el 2026 haya un nuevo incremento en dicha partida.

El contrato de mantenimiento forma parte del plan de renovación integral de los 109 colegios de Sevilla.

Durante el verano se han hecho obras en 61 centros, con más de 5,5 millones de euros en ejecución. Por su parte, hay 2,5 millones en tramitación de proyecto y 1,7 en redacción.

La previsión es que las actuaciones lleguen a totalidad de los centros públicos de la ciudad antes de que acabe la legislatura en 2027.

Además, hay otras intervenciones paralelas, como la reciente incorporación de 70 trabajadores a Lipasam para reforzar la limpieza de los exteriores de los colegios. En los alrededores de 30 de ellos se plantarán 281 árboles.