La Universidad de Sevilla convoca elecciones: plazos del primer proceso con sufragio universal en 20 años

Tres días después del comienzo de curso, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha convocado las primeras elecciones con sufragio universal en más de 20 años.

Las últimas que siguieron este proceso se celebraron en 2004 y supusieron la reelección de Miguel Florencio Lora.

Ha habido que reformar el estatuto de la US para regresar a este método, donde el peso de los diferentes sectores de la comunidad académica es ponderado.

El sufragio universal era una obligación que imponía la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023.

El proceso de cambio de estatuto comenzó en mayo de 2024 y cerca de un año después, la nueva norma salió publicada en el BOJA.

Ya se podían convocar elecciones en mayo. No obstante, al no poder coincidir con el verano, un periodo no lectivo, no ha sido hasta este miércoles 10 de septiembre cuando el rector ha firmado la resolución.

Primera votación: 30 de octubre

Eso significa que la Universidad de Sevilla está oficialmente en periodo electoral, aunque no será hasta el 30 de octubre cuando se realice la primera votación

En primer lugar, del 15 al 19 de septiembre, se publicarán los censos provisionales. Paralelamente, se abre un plazo de reclamación que será resuelto el 25 de septiembre.

Por su parte, entre el 26 y el 30 de septiembre los candidatos podrán presentar sus candidaturas. La proclamación definitiva de las mismas, con su plazo de reclamaciones será el 7 de octubre.

Mientras, la campaña electoral se desarrollará del 8 al 29 de octubre. Entre el 8 y el 14, los aspirantes a rector tendrán que presentar sus programas ante la Junta Electora General.

Paralelamente, del 9 al 29 octubre, estará abierto el voto anticipado para la primera votación.

Mientras, la primera votación será el 30 de octubre, de 9:00 a 20:00. Si algún candidato obtiene el 50 por ciento de los votos, será proclamado rector provisional, aunque habrá un plazo de reclamaciones abierto hasta el 4 de noviembre.

Segunda votación: 10 de noviembre

En caso contrario, habrá una segunda vuelta, donde solo participarán los dos con más apoyos. En este caso, la campaña electoral será más corta, del 6 al 7 de noviembre. Es la misma fecha en que se podrá votar anticipadamente.

Finalmente, la segunda votación será el 10 de noviembre, también en horario de 9 a 20. Ahí, todo apunta a que el ganador sea proclamado. Tras el plazo de reclamaciones, habría nuevo rector oficialmente el 14 de noviembre.

Seis candidatos

Hasta ahora hay seis candidatos. Cuatro de ellos han formado parte del actual equipo del rector, Miguel Ángel Castro. Es el caso de Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa y Ángeles Gallego, la última en postularse.

Los otros dos aspirantes son Pastora Moreno, catedrática de Periodismo, y José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología.

Sobre su futuro podrá decidir toda la comunidad universitaria, como se hizo por última vez en el 2004, pero cada sector tendrá un peso ponderado en la votación.

El mayor porcentaje del resultado, un 52 por ciento, corresponderá al personal docente e investigador permanente.

Los sufragios de los estudiantes valdrán un 30 por ciento. Por su parte, contará un 10 por ciento la opinión del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Además, los votos del personal docente e investigador no permanente supondrán un 8 por ciento.