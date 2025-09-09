Avalancha de estudiantes internacionales en Sevilla: más de 4.000 extranjeros la eligen para este curso

La ciudad ya está llena de universitarios. El arranque de las clases de la Universidad de Sevilla (US) el pasado lunes suponía oficialmente la vuelta a la rutina para los más jóvenes. Miles de sevillanos y estudiantes llegados de todas partes utilizan ya sus portátiles y bolígrafos para tomar nota.

Como cada año, la ciudad no acoge únicamente a alumnos venidos de otros rincones de Andalucía y España, sino que recibe la visita de miles de extranjeros que han elegido a la hispalense como destino Erasmus o cualquiera de los demás programas de movilidad que ofrecen las distintas instituciones.

Esta vez, la suma de los llegados a las universidades sevillanas alcanza los 4.086 jóvenes provenientes de países como Italia, Alemania o Brasil. Todos estos alumnos se repartirán entre las aulas de la US, la Pablo de Olavide (UPO), Loyola, el Centro Universitario San Isidoro, EUSA y CEU San Pablo.

En el caso de la institución hispalense, el de este año es un curso de récord en lo que a matrículas internacionales se refiere.

Concretamente, la Universidad de Sevilla recibirá durante los próximos nueve meses a más de 3.000 jóvenes provenientes de diversas partes del mundo, siendo esta la cifra más alta de su historia, según ha informado.

Casi 4.000 en las públicas

Esta marca alza a la US como el centro sevillano que más estudiantes de movilidad internacional recibirá durante el curso 2025-2026 y "tercera universidad española en captación de fondos de movilidades estudiantes y personal". Los más de 3.000 alumnos se repartirán en los dos cuatrimestres del año.

El pasado viernes, la hispalense le dio la bienvenida a alrededor de 1.600 alumnos que acababan de aterrizar en la urbe para pasar en ella el primer cuatrimestre o el año completo. En cuanto al resto, se espera que se incorporen una vez que arranque la segunda parte del curso, a partir de febrero.

A dicha institución le sigue la UPO, la otra universidad pública de la provincia. En su caso, el total de alumnos extranjeros que recibirá será de 607, "una cifra similar a la de otros años, que suele estar entre los 600 y los 700", tal y como señala el centro.

Las universidades públicas no son las únicas que atraen a estudiantes de otros países, también las privadas suponen un incremento considerable en el número de alumnos extranjeros .

Los números de las privadas

En el caso de Loyola, el primero de los centros universitarios hispalenses en arrancar las clases, este año recibirá a 210 estudiantes de intercambio internacional en su campus de Sevilla, ubicado en Dos Hermanas.

A este número hay que sumarle aquellos que comenzarán las prácticas en distintos departamentos de la universidad.

Casi 200 alumnos provenientes de fuera de nuestras fronteras serán los que incorpore este año a sus clases la universidad EUSA, situada en Viapol y adscrita a la Universidad de Sevilla.

En concreto, estos universitarios forman parte del programa Study Abroad, en el que la mayoría de participantes son de Estados Unidos. Tal y como destaca dicha entidad, "en torno al 30 por ciento de su alumnado pertenece a otros puntos del mundo".

Por último, las universidades San Isidoro, en la isla de la Cartuja, y la CEU San Pablo, en Bormujos, suman a la lista 39 y 30 estudiantes más respectivamente.

Nacionalidades y titulaciones

En cuanto a las nacionalidades, los italianos siguen siendo los reyes de la movilidad internacional en la capital andaluza. Tanto la Universidad de Sevilla, como la Pablo Olavide, Loyola, y CEADE acogerán este nuevo curso estudiantes llegados de dicho país.

Sin embargo, la lista de jóvenes erasmus está compuesta también por alemanes, portugueses, franceses y polacos en su mayoría. Además, a estos hay que sumarles los extranjeros que vienen a Sevilla de la mano de otro programa diferente al europeo.

En este sentido, destacan los llegados desde países latinoamericanos como Brasil y México, Gran Bretaña, Croacia, Eslovaquia o Países Bajos. Además, este curso vivirán en la capital andaluza alumnos provenientes de lugares mucho menos habituales.

Es el caso de los estudiantes que pasarán parte del año en la universidad Loyola y que gracias a una de las becas de esta entidad cambiarán el Líbano, Ucrania, Zimbabue y Guatemala por Sevilla.

En lo que respecta a las titulaciones, estas también son de lo más variadas. En el caso de la Universidad de Sevilla -la que congrega a un mayor número de estudiantes- destacan las carreras pertenecientes a la rama de la Filología, Psicología, Economía o Ingeniería.