Pedri, profesor andaluz, habla sin rodeos sobre los deberes: "Los chavales son incapaces de estar dos horas ver una pantalla"

La vuelta al cole ya está aquí y viene de la mano el eterno debate de si los profesores se pasan mandando deberes o no. Pedri, uno de los docentes de Sevilla lo tiene claro.

"No es que haya más deberes, incluso creo que ahora hay menos, es que los chavales son incapaces de estar dos horas sin ver una pantalla", ha denunciado a través de sus redes sociales.

Y es que, cada vez que arranca el curso escolar se plantea la misma discusión. Muchos padres opinan que los profesores mandan a los estudiantes demasiados ejercicios para hacer en casa.

A las puertas de los colegios, no es difícil escuchar de la boca de los progenitores que su hijo apenas tiene tiempo para estar con los amigos o salir a la calle porque, después de clase, toca hacer la tarea que han mandado los docentes.

Al hilo de esto, Pedri Martínez, profesor de matemáticas, defiende que "ahora no hay más deberes que antes", sino que los niños tienen más distracciones con las pantallas y, por ende, tardan más en acabarlos. "Los chavales no pueden estar una hora y media o dos sin mirar una pantalla".

"Lo correcto es lo gris"

Por este motivo, el docente hace un llamamiento a las familias y destaca que lo hay que hacer es que los estudiantes estén un rato en sus casas haciendo los ejercicios pero sin ningún tipo de distracción.

"El debate que se genera ahora es algo que en mi época no existía. Cuando yo era pequeño, se hacían los deberes y punto", aclara Pedri en el vídeo publicado en sus redes.

Además, el profesor de matemáticas subraya que, cuando él estudiaba en la ESO, "salía todos los días con los amigos" a pesar de que gastaba parte de la tarde sentado en el escritorio.

Asimismo, señala cuál es la forma que él tiene de trabajar en clase. "Yo no soy partidario ni de los profesores que dicen que no mandan deberes ni de los que acribillan a ejercicios tanto por el libro como por el Classroom. Lo correcto siempre suele estar en lo gris", afirma.

Debate en comentarios

En este sentido, Pedri Martínez apunta en qué se basan sus clases. Gran parte de la hora de matemáticas consiste en explicar los ejercicios y, posteriormente, hacerlos en clase. En ese momento, en palabras del docente, es cuando se ve quién necesita más ayuda.

Además, el maestro señala que, a veces, se mandan ejercicios para casa que posteriormente se corregirán en clase. De esta forma, así él es capaz de ver qué es en lo que fallan los alumnos.

El debate ha llegado a los comentarios del vídeo. Los usuarios están divididos entre los que sí ven con buenos ojos que los docentes manden tarea para hacer en casa y los que piensan que es excesivo.

"Un ratito de una asignatura y otro ratito de otra al final son tres o cuatro horas de deberes", denunciaba una de las usuarias. Sin embargo, hay quienes apuestan porque "los padres deberían de tener prohibido reunirse con los profesores" para así no tener este tipo de quejas.