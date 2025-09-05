Elecciones, nuevos grados y récord de estudiantes de movilidad: la Universidad de Sevilla inicia su año más 'democrático'

El próximo lunes 8 de septiembre Sevilla rebosará universitarios. Tanto los que ponen por primera vez un pie en la universidad como los que ya son veteranos cogen las mochilas y los portátiles y ponen rumbo a sus respectivas facultades.

El de este año no será un curso al uso en la Universidad de Sevilla (US). El año 2025-2026 llega esta vez cargado de novedades.

La más sonada, sin lugar a dudas, son las elecciones a Rector con sufragio universal ponderado que se celebrarán en otoño y que han acarreado cierta polémica en cuanto a las candidaturas. El curso también viene marcado por dos nuevas titulaciones y el récord en el número de estudiantes de movilidad internacional.

Estos comicios serán los primeros que se celebren democráticamente en más de veinte años. Toda la comunidad universitaria podrá votar, pero no todas las papeletas contarán lo mismo, sino que dependerán de la ponderación.

Pero esta no es la única novedad que trae consigo el arranque de las clases. Una de las más llamativas y que ha acaparado gran parte del protagonismo en los últimos meses es la puesta en marcha del nuevo grado de Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial con mención dual.

Doble grado de Economía y ADE

Será la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del campus de Reina Mercedes la que impartirá esta nueva titulación. En concreto, dichos estudios contarán con 60 plazas y son los primeros en España. Con la incorporación de esta carrera, se configura uno de los grados más pedidos por la comunidad universitaria.

La era de la Inteligencia Artificial ha hecho que esta titulación se convierta en una de las más demandadas por los jóvenes.

Los estudios en IA no serán los únicos que se incorporen este curso a las opciones de la US. La hispalense ha incluido el doble grado de Económicas y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Este último doble grado tendrá su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La Universidad de Sevilla señala que esta nueva titulación "permite al alumnado desarrollar una visión integral de los fenómenos empresariales y económicos".

Las materias impartidas en la carrera de ADE enfocan su contenido "los aspectos operativos, estratégicos y de gestión dentro de las organizaciones". Por otra parte, Economía se basa en "una comprensión profunda de los principios que rigen los mercados y la economía en general".

Los candidatos a Rector

Las elecciones con sufragio universal ponderado que tendrán lugar al inicio del otoño en la US es otro de los aspectos claves este año. Por primera vez después de dos décadas, toda la comunidad universitaria podrá elegir quién será el Rector o Rectora de la institución sevillana.

Por ahora se conocen seis nombres. Cuatro mujeres y dos hombres. La última de las candidatas, Ángeles Gallego, presentó su postulación esta misma semana, el pasado martes.

Gallego es catedrática del departamento de Administración de Empresas y Marketing y directora del centro de Formación Permanente de la universidad. Además, la ahora candidata es también graduada en Medicina.

Ángeles defiende un proyecto "participativo e inclusivo" para "construir una Universidad preparada para afrontar los retos del presente y del futuro". Además, aboga por "la necesidad de repensar la Universidad para situar realmente en el centro a las personas que la componen".

Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa, Pastora Moreno y José Luis Gutiérrez son los que, por ahora, componen la lista de candidatos.

Los tres primeros -y Gallego- han pertenecido al equipo del actual rector, Miguel Ángel Castro. Todos ellos dejaron sus puestos como vicerrectores cuando anunciaron su intención de postular al cargo.

Carmen Vargas es catedrática en el departamento de Microbiología y Parasitología. Ha estado a cargo del vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización. Este último punto es que la ha hecho destacar.

Según la hispalense, esta se ha convertido en la universidad española con más presencia en Bruselas.

Ana López ha capitaneado el área de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la US.

La también catedrática en el campo de la Psicología estaba vinculada al organismo de la universidad que gestiona la apertura de los expedientes a los profesores. También organiza las actividades deportivas que celebra la institución.

Felipe Rosa es el tercer exvicerrector que se presentará para suceder a Castro. El área que hasta hace unas semanas gestionaba Rosa es el Transferencia del Conocimiento.

Rosa es el catedrático de Máquinas y Motores Térmicos, perteneciente al departamento de Ingeniería Energética de la hispalense. Además, ha sido el director general de la Fundación de Investigación de la US (FIUS).

El otro nombre que suena para rector es el de José Luis Gutiérrez, decano de la facultad de Odontología y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los detalles de las elecciones

Pastora Moreno ha sido la cuarta en presentar su candidatura. Su carrera profesional ha estado ligada al mundo de la Comunicación. Moreno fue la primera mujer catedrática de la facultad de Periodismo de la US.

Pastora Moreno apuesta por "un cambio moderado" y una visión "más internacional" de la institución.

A estos seis nombres se les pueden sumar más. El plazo para presentar las candidaturas oficiales será desde el 26 al 30 de septiembre. Posteriormente, la campaña electoral tendrá lugar desde el 8 de octubre hasta el 29 del mismo mes.

La primera vuelta de los comicios tendrá lugar el próximo 30 de octubre, mientras que la segunda se celebrará el 10 de noviembre.

Más de 3.000 estudiantes de movilidad

Una de las últimas novedades que inaugura el curso universitario es el número de estudiantes de movilidad internacional que aterrizarán en la hispalense. Concretamente, este año la US prevé superar los 3.000 estudiantes de movilidad internacional.

Una vez rebasada esta cifra, la universidad batirá su récord. Durante este curso se esperan alrededor de 180 estudiantes más que el curso pasado.

No obstante, a esta marca habría que sumarle los alumnos llegados para hacer las prácticas, las estancias de investigación de doctorados y los programas de Study Abroad -la mayoría de los participantes en este son de EE.UU-.

En definitiva, las dos nuevas titulaciones que empezarán a impartir este curso, las elecciones con sufragio universal ponderado que se celebrarán durante el próximo otoño y el récord de estudiantes de movilidad internacional marcarán el año universitario que arranca el lunes.