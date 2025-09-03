Arranca el curso escolar en Sevilla: más de 12.300 niños de dos años se benefician de la gratuidad de las guarderías

Arranca el curso escolar en Sevilla. Desde el pasado lunes ya se notaba al pasear por las calles de la ciudad que las vacaciones habían terminado. Ahora, el fin de los días de verano se percibe mucho más.

Este miércoles ha sido el turno de los más pequeños, los primeros. Los niños de cero a dos años han llenado las aulas de las guarderías sevillanas, que este año son completamente gratis para los nacidos en 2023.

A estos escolares les seguirán los alumnos de la Universidad de Sevilla que comienzan el próximo 8 de septiembre y los del segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria, que retomarán las clases el día 10. Después será el turno de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, quienes volverán a la rutina el 15 de septiembre.

En cuanto a los más pequeños, el nuevo curso escolar viene de la mano de una novedad. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la gratuidad de las escuelas infantiles para los niños que tengan dos años. En total, 89.392 escolares de toda Andalucía se van a beneficiar de esta medida, 12.387 en Sevilla.

No obstante, la administración ha destacado que "la matriculación seguirá abierta a lo largo del curso", por lo que es probable que el número de beneficiados aumente a medida que pasen los meses.

Apoyo al sector

Con esta medida se prevé "facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector".

Según la administración, la iniciativa contará con una inversión de 40 millones de euros. Sin embargo, desde la asociación Coordinadora de Escuelas Infantiles en Andalucía lamentan que "la medida no ha cumplido las expectativas" puesto que "sigue habiendo un problema de viabilidad económica".

En cuanto a la escolarización, la Junta de Andalucía mantiene que se prevé "alcanzar un 58,6 por ciento" en la tasa de la comunidad. De esta forma, la cifra andaluza estaría por encima de la media nacional, que se sitúa en un 49,2 por ciento".

No obstante, desde la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía señalan que "no ha habido un aumento del número de niños matriculados".

Niños de 0 y 1 año

En lo que respecta a los otros dos ciclos, por ahora se ha registrado la matriculación de 1.672 niños de cero años y 9.280 de uno. Estos escolares se podrán seguir beneficiando de los bonos y las ayudas en función de la renta de las familias.

Atendiendo a estos datos, la Junta prevé que se supere la marca de 26.700 escolares inscritos en las escuelas infantiles de la provincia sevillana. El número de plazas ofertadas para este nuevo curso asciende a las 32.806.

Los sevillanos disponen este curso de un total de 609 centros de educación infantil. En esta cifra están incluidos los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, los públicos o los privados adheridos a dicho programa.

En un plazo máximo de seis años, la gratuidad de las guarderías deberá extenderse también en los cursos de cero y un año, según el Decreto aprobado en marzo.

Desde la asociación Escuelas Infantiles Unidas declaran que la implementación de la gratuidad en el curso de dos años es algo que "se ve con buenos ojos por parte del sector ".

No obstante, la entidad destaca la importancia de "agilizar los tiempos marcados" para la gratuidad de las guarderías para los niños de cero y un año y la "necesidad de establecer planes de natalidad que sirvan para ayudar a las familias en la crianza de los más pequeños".