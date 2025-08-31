Zafarrancho de obras para arreglar los baños de los colegios en Sevilla, alguno con más de 40 años de antigüedad

Entrada al baño de uno de los colegios de Sevilla. E. E. Sevilla

El CEIP Mariana de Pineda de la barriada de Las Naciones, en el Distrito Norte, es uno de los que estrenarán nuevos aseos próximamente. Tenían más de 40 años.

El caso no es único en Sevilla. En la auditoría realizada en 2023 para comprobar el estado de los centros educativos, se detectó que la mitad de sus baños no se habían reformado en 20 años.

En concreto, los aseos del CEIP Mariana de Pineda datan del año 1983. Es ahora, con una inversión de 160.000 euros, cuando se realizarán las obras para renovarlos.

"Tendrán por fin unos baños del siglo XXI y que cumplirán todas las necesidades actuales, a diferencia de los existentes hasta ahora que tenían más de 40 años, como muchos de otros de la ciudad", ha dicho el alcalde, José Luis Sanz.

De hecho, uno de ellos el del CEIP de Educación Especial Virgen Macarena está intacto desde 1950.

Renovación completa en sus tres núcleos

Hasta ahora, el Mariana de Pineda tenía dos núcleos de aseos en la primera planta, uno para educación infantil y el otro para primaria y aseo adaptado. En la segunda planta, solo había para primaria y aseo adaptado.

La actuación renovará las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. También se ejecutarán nuevos revestimientos en alicatado, solado, techos y pintura.

Del mismo modo, habrá una nueva distribución con cabinas de paneles fenólicos. Además, todos los aparatos sanitarios se adaptarán al tamaño que necesita la educación infantil. Se sustituirán carpinterías, puertas y ventanas.

El CEIP Mariana de Pineda es solo una de las obras previstas para reformar los baños más deteriorados de la ciudad.

Próximas obras

A principios de julio, se anunció la reforma de los aseos del CEIP San Pablo, que datan de 1991. La inversión fue de más de 320.000 euros.

También están previstas las reformas de otros baños con varias décadas de antigüedad en colegios como el Calvo Sotelo, el Adriano o el Buenavista o el Zurbarán.

Para próximos meses también se reformarán los baños del Aníbal González, el Pablo VI, el Hermanos Machado, el Arrayanes o el Lora Tamayo.

Actuaciones en 61 colegios en verano

La reforma de los baños no es la única estrategia en marcha en los colegios de Sevilla, donde, según indican desde el Ayuntamiento, hay una "avalancha de obras".

En el mismo CEIP Mariana de Pineda ya se han invertido 25.000 euros para renovar las pistas deportivas. Se hará lo propio en una decena de colegios públicos de Sevilla.

Ahora mismo, según ha indicado Sanz, "61 colegios públicos de Sevilla están o han estado de obras o con actuaciones importantes durante el verano".

De hecho, ahora mismo hay 5,5 millones de euros en ejecución en distintas obras repartidas por casi 50 centros educativos.

Además, hay otros 2,5 millones en tramitación. Esto significa que las obras "van a comenzar en breve". Por su parte, se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros.

Mientras, en tareas de mantenimiento está en marcha un contrato de mantenimiento de 2,5 millones y hay otros 2 millones movilizados en actuaciones de la misma materia.

Sanz asegura que desde el 2023 se han ejecutado 5,4 millones en obras en más de 60 colegios y según ha avanzado, hasta 2027 se van a realizar actuaciones en los 103 centros escolares, donde se priorizarán las "obras de primera necesidad".