La 'cuesta de la Vuelta al cole' de los sevillanos: "Se necesitan de 400 a 500€ por niño para arrancar el mes de septiembre"

Queda menos de una semana para que los más pequeños retomen sus clases. Los alumnos de infantil -de tres a cinco años- volverán a las aulas el próximo 3 de septiembre. Con la 'vuelta al cole', las familias anotan la lista de los materiales necesarios para este nuevo curso y, con ella, preparan las carteras.

"Yo temo más el mes de septiembre que el de enero", confiesa María Jesús Jiménez, profesora de un centro escolar de Los Palacios y Villafranca y madre, a EL ESPAÑOL de Sevilla. Y es que, el final del verano es sinónimo de cambiar la playa por la papelería.

Al mencionar la 'vuelta al cole', a la mayoría se les vienen a la cabeza los lápices, los borradores, reglas y demás utensilios que van en los estuches y que los más pequeños utilizan en su día a día. Sin embargo, estos no son los únicos que engrosan la lista de material escolar.

La vuelta a la rutina acarrea también los libros, las cuotas de las actividades extraescolares o los comedores, entre otros.

Todos estos servicios conllevan una serie de gastos que hacen que haya familias que "tienen que empezar a comprar en el mes de junio" para amortizar la llegada del nuevo curso.

Cabe destacar que los distintos ayuntamientos ofrecen ayudas para las familias más vulnerables. En el caso del Consistorio sevillano, este ha puesto en marcha la iniciativa Equípate.

Los padres de la ciudad pueden solicitar hasta el próximo 5 de septiembre una mochila cargada de útiles escolares.

El programa contempla la entrega de 5.000 lotes completos, que incluyen una mochila azul unisex y suministros básicos como cuadernos, folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento.

La escuela pública, más barata

María Jesús cifra la 'cuesta de septiembre' en "unos 400 o 500 euros por niño". Este presupuesto varía dependiendo de determinados factores entre los que destacan la etapa escolar o el tipo de enseñanza.

"La escuela pública no suele ser muy exigente con la lista de los materiales, la mayoría son recomendaciones", afirma Rocío Begines, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Sevilla (FAMPA).

Y es que, al comenzar las clases, el profesorado comparte un listado en el que aparecen todos los útiles necesarios para pasar el curso. En este terreno, el nivel educativo es clave.

Dependiendo de la etapa escolar, los maestros van a requerir un material u otro. En este sentido, las familias y los profesionales lo tienen claro: "Infantil es el curso más caro".

El cheque-libro que da la Junta de Andalucía es, en palabras de Begines, "un gran alivio para las familias". Cada año, la administración aporta un vale por el que los padres podrán adquirir los libros que sus hijos necesitarán durante el año de manera completamente gratuita.

Infantil es el más caro

La entrega del cheque-libro de la Junta de Andalucía se realiza de manera alterna. Unos años se renuevan los libros de un curso y, en los años siguientes, los de otro.

De esta forma, los alumnos que no reciben el cheque en un determinado curso utilizan los ejemplares que ya se encontraban disponibles en el anterior. En el curso 2025-2026, "serán los estudiantes de 1º y 2º de primaria y 4º de la ESO quienes dispongan del vale".

En cambio, los padres de los alumnos de Infantil sí tienen que hacer frente al coste de los libros. Alejandra García, de la papelería Daniel, en el barrio de Triana, cuenta a este periódico que el lote de dichos ejemplares cuesta "entre 250 y 300 euros".

Según narra la sevillana, "del año pasado a este no se nota la subida, pero sí desde hace más cursos atrás. Antes costaba unos 200 euros".

No obstante, "el precio cambia dependiendo de la editorial, sobre todo". María José Ramos, directora del CEIP Carambolo, en la localidad de Camas, etiqueta a los libros en "unos 120 o 150 euros".

La cooperativa

Además, destaca la famosa cooperativa, un sistema con el que los centros educativos pretenden aliviar la 'vuelta al cole' de las familias.

El funcionamiento es de lo más sencillo. Al principio del curso, el profesorado elabora una lista de materiales que los más pequeños utilizarán durante los nueve meses que dura el año escolar y anota un presupuesto. Posteriormente, este cálculo se divide entre otros los alumnos.

"Los padres ponen entre 50 y 80 euros", aclara Begines. A medida que se va avanzando en la escala escolar se van utilizando los mismos materiales y, si se requiere, "las familias aportan alrededor de diez euros para reponer lo que se ha gastado".

En este sentido, la directora del CEIP Carambolo hace un llamamiento a las familias. "Hay que reutilizar los útiles que se tienen de años anteriores. No hace falta que los niños vayan estrenando mochilas o estuches todos los años", aclara.

Además, María José Jiménez subraya que esta "es una forma de enseñar a los niños a no ser materialistas".

En la cesta de la 'vuelta al cole' están incluido otros gastos. Las extraescolares son uno de ellos. "La mayoría de los niños están apuntados a una o a dos", destaca María Jesús.

Dependiendo del tipo de actividad que sea, los costes "pueden llegar a los 300 euros anuales", como es el caso de los equipos de fútbol. "No hay que pagar únicamente la actividad, sino que esta conlleva una serie de gastos como la equipación o los materiales", aclara.