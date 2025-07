Natalia (19 años), estudiante de Enfermería: "Me planteo irme al extranjero, allí se valora y se paga más"

Las notas de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad de Andalucía ya se han publicado. Muchos estudiantes consiguen entrar a la carrera de sus sueños en la segunda convocatoria e, incluso, después de haber cursado una Formación Profesional (FP).

Natalia (19 años), es una de las sevillanas que ha logrado inscribirse en la carrera de Enfermería, una de las más demandadas. Ahora que lo ha logrado, y con vistas al futuro, esta estudiante no descarta irse a trabajar a países como Alemania o países nórdicos porque "allí los enfermeros están mejor valorados y pagados".

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, esta joven defiende que los dos años estudiando el grado superior le han ayudado a madurar y adquirir conocimientos que "sirven como base para la carrera de Enfermería".

¿Cómo ha sido el proceso hasta conseguir entrar?

Ha sido largo y, en algunos momentos, frustrante. Después de hacer el Bachillerato no me alcanzó la nota para entrar directamente, así que decidí hacer un Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.

Ha sido una etapa muy enriquecedora que, además, me ha permitido sumar puntos para poder acceder finalmente a Enfermería, que es lo que siempre he querido.

¿Cuántas horas le dedicaba al estudio fuera de clase?

Durante el grado superior le dedicaba unas tres o cuatro horas diarias. Este año, cuando me preparé Selectividad al mismo tiempo que los exámenes de la FP, estudiaba cinco o seis horas en total.

¿Hay competitividad entre los estudiantes?

En el área de la Salud, como están las notas tan altas, hay mucha competencia incluso entre los propios compañeros. Esto lo he notado tanto en el Bachillerato como en el grado.

¿Cree que el grado previo te ha preparado bien para la carrera universitaria?

Definitivamente sí. En el grado de Laboratorio cursas asignaturas como fisiopatología o bioquímica. Estas disciplinas ayudan a tener una base sólida para la carrera de Enfermería.

¿En qué le gustaría trabajar? ¿tiene preferencia por alguna especialidad?

Me interesa mucho la enfermería en el área de Cuidados Intensivos o en urgencias. Esto es porque me atrae bastante el ritmo de trabajo y la toma de decisiones.

¿Ha considerado trabajar en el extranjero?

Sí, es algo que no descarto. Me interesa especialmente países como Alemania o países nórdicos. En estos sitios la enfermería está muy valorada y se paga bien.

¿Qué sueldo aspiras a cobrar?

Sé que en España el trabajo de la enfermera no se paga tan bien como en otros países, pero me gustaría alcanzar al menos unos 2.000 euros netos al mes. Si finalmente me voy al extranjero, obviamente aspiro a un sueldo más acorde con el nivel de vida de allí.

¿Cree que le será difícil encontrar trabajo?

No lo creo. La enfermería tiene muy buena salida laboral. Además, la población envejece y cada vez se demandan más profesionales sanitarios.

¿Ha pensado en abandonar el proceso alguna vez?

Sí, hubo momentos de mucha frustración, sobre todo cuando no conseguí entrar a la primera. Pero siempre tuve claro mis objetivos y esto me sirvió para no rendirme.

¿Le incomoda entrar en la carrera dos años más tarde de lo habitual?

No, al contrario. Estos dos años formándome me han hecho madurar, ganar experiencia y tener más claro lo que quiero. Ahora valoro mucho más esta oportunidad.

¿Qué le recomendaría a alguien que se quedó fuera de la carrera de sus sueños?

Que no se rinda. Hay muchos caminos para llegar a una meta. A veces no es el directo, pero sí el que te da más conocimientos y experiencia.

¿Cómo ha cambiado su visión de la Enfermería desde que empezó a estudiar?

Al principio pensaba en la Enfermería solo como una profesión dedicada a cuidar a los demás con mucha vocación y empatía. Pero, conforme me he ido acercando al mundo sanitario, he descubierto que es una carrera muy completa, que combina ciencia, técnica, humanidad y toma de decisiones.

No se trata solo de seguir indicaciones médicas, sino de tener un criterio propio, actuar con autonomía y ser parte activa en el diagnóstico y tratamiento del paciente.

¿Qué le diría a tu yo de hace dos años?

Le diría que confíe en sí misma, que todo esfuerzo tiene su recompensa y que no se compare con los demás. Cada paso que da, por pequeño que parezca, la está acercando a su sueño.