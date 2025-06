Alejandra Barbasán (24 años), opositora: "Entiendo que la gente se rinda, es un camino muy difícil"

Alejandra Barbasán (24 años), se presenta este sábado al examen para el que lleva preparando más de dos años. Las oposiciones de magisterio dictaminarán quiénes son los profesores que enseñarán y habitarán las aulas andaluzas los próximos años.

Se trata de la segunda vez que esta vecina del municipio sevillano de Gines se presenta a la oposición. "Entiendo que haya gente que se rinda, pero tengo claro cuál es mi objetivo", destaca.

En cuanto a los motivos que le hacen seguir adelante con el proceso, esta opositora destaca "la estabilidad en el puesto de trabajo, el buen horario y condiciones laborales decentes".

¿Siempre tuviste claro que querías ser docente?

Desde que tenía 4-5 años siempre iba diciendo que de mayor quería ser una seño, supongo que habría visto en mis profesoras de infantil un referente y modelo. Conforme iba superando etapas escolares, ninguna otra profesión me gustaba tanto como la de ser maestra.

¿Qué te motiva a seguir adelante a pesar de la dificultad del proceso?

Mi mayor motivación, que hace que no me desvíe en el camino, es saber que habrá estabilidad en el puesto de trabajo, buen horario y condiciones laborales decentes.

¿Cuánto tiempo llevas preparando estas oposiciones?

Empecé a estudiar oposiciones en 2022 justo cuando acabé el grado de Magisterio, me presenté a las de 2024 y ahora a estas que serían las segundas. Más o menos llevaré en torno a tres años de preparación.

¿Cómo es tu rutina de estudio? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio cada día o cada semana?

Trato de estudiar de lunes a viernes durante el año y dejar libre los fines de semana, a excepción de alguno si se queda algo atrasado o para repasos más ligeros.

De lunes a viernes durante todo el año estudio 3-4 horas al día (16-20h), ya que por las mañanas estoy trabajando en un colegio y el día no tiene más horas. Puede parecer poco ya que se trata de una oposición, pero con una buena organización y planificación todo funciona.

¿Cómo compaginas la preparación con otras responsabilidades (trabajo, familia, etc.)?

Trabajo siendo maestra de infantil en un colegio todas las mañanas y cuando vuelvo a casa cuesta ponerse en la rutina de estudio por el cansancio que esta profesión conlleva.

Considero que es complicado compaginarlo con un trabajo, sobre todo a nivel mental y físico.

Pero esto es así porque, mientras no nos llamen de la bolsa para trabajar, cada persona tiene que buscarse un trabajo externo para hacer frente a nuestras responsabilidades como personas adultas.

¿Crees que se valora suficientemente la experiencia frente al conocimiento?

Creo que está bastante igualado. Pero si es verdad que hay y habrá personas que, por el poco movimiento de bolsa y las pocas adjudicaciones, tengan experiencia nula o insuficiente para puntuar en el baremo, pero lo conseguirán tarde o temprano.

¿Has tenido momentos en los que pensaste en abandonar?

Sí, muchísimas. Y entiendo perfectamente a la gente que se rinde, porque hay que estar preparado en todos los aspectos. El proceso de oposición no es fácil, es duro, una carrera de fondo y luchar muchas veces contra tu propia mente.

Pero tengo claro cuál es el camino, el objetivo final. Eso hace que no me rinda a pesar de las malas noticias continuas con respecto a la educación que recibimos día tras día.

¿Cómo te afecta emocionalmente la incertidumbre de no saber si obtendrás plaza?

Dicen que la meta es la plaza, pero, a día de hoy, la única incertidumbre y lo que me ha generado malestar emocional a lo largo del curso es saber si me llamarán o no a trabajar como interina.

¿Te has puesto una fecha límite para sacarte las oposiciones?

No, cuando llegue a la plaza llegará. Mientras tanto yo no dejaré de intentarlo y de dar lo máximo en cada una de las convocatorias.

¿Te planteas cambiar de comunidad autónoma si no hay plaza aquí?

No, no cambio Andalucía por nada.

¿Crees que las oposiciones de magisterio están infravaloradas?

Sí, no se valoran lo suficiente. Pero al igual que la profesión en sí. Todas las oposiciones son igual de válidas, requieren esfuerzo, dedicación y constancia.

¿Cómo crees que debe cambiar el sistema educativo para mejorar?

Si le preguntas a cualquier docente que mejoraría del sistema educativo creo que todos responderemos lo mismo: mejorar las condiciones del aula en todos sus aspectos para una buena intervención con el alumnado.

Por ejemplo: bajadas de ratios en todos los niveles escolares, más docentes por clase, más ayudas para dar respuestas a las necesidades del alumnado, menor burocracia docente, invertir en nuevos recursos para trabajar en el aula…

Si pudieras cambiar una cosa del sistema de oposiciones, ¿cuál sería?

Me gustaría más homogeneidad entre los tribunales, ya que en algunos casos no unifican criterios y hay diferencias significativas entre ellos a la hora de evaluar o tener algún aspecto en cuenta.