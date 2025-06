Jóvenes sevillanos ante la Selectividad 2025: "He estado 10 minutos sin poder escribir porque me sudaban las manos"

Los sevillanos que llevan todo un año soñando con poder acceder a la carrera de sus sueños vivieron durante la jornada del martes el primer cortafuegos enfrentándose a las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía e Inglés en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Este año se presenta con sendas modificaciones, como la desaparición de las clásicas dos opciones A y B, obligando por tanto al alumno a estudiar el temario al completo, o la aplicación de preguntas más lógicas y razonadas y menos memorísticas. Esto ha inquietado a alumnas como Claudia, que no ha podido escribir "durante 10 minutos" porque le sudaban las manos de los nervios.

Alejandro Fernández es uno de los alumnos de Sevilla que ha enfrentado por primera vez la Selectividad. Quiere estudiar el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene puesta toda su esperanza en superar los 11,4 puntos en los que se quedó la nota de corte el año pasado.

Al ser preguntado por la dificultad del examen, el sevillano lo resume como "llevadero". Eso sí, puntualiza: "No lo calificaría de fácil, porque el examen de Historia se me hizo más duro de lo que pensaba, aunque creo que he sabido salir del paso".

Declara, sin embargo, que no cree que en este primer día de PAU consiga "notazas" en los exámenes que ha hecho. No obstante, reconoce que Inglés es su "fuerte" y que cree que le ha "salido bien". "Eso me puede subir bastante", responde con ánimo.

Respecto a la preparación recibida durante todo el curso, Alejandro no duda en decir que ha tenido "muy buenos profesores", y que sus favoritos han sido "los de Lengua e Inglés". "Igual por eso Inglés me ha salido tan bien", bromea.

Sabe que va a tener que opositar para poder ser profesor de Educación Física en el futuro, y entiende que "eso sí será más duro" -en referencia a las pruebas para acceder a ser profesor titular-. "Me gustan mucho los niños y el deporte, así que es mi meta cueste lo que cueste".

"Parto con una buena media"

Claudia Ruiz quiere estudiar Medicina. "Sé que la nota de corte está muy alta, pero parto con una media muy buena de Bachillerato", expresa.

Reconoce que, al principio, creía no estar nerviosa. "Esta mañana me monté en el coche con toda la tranquilidad del mundo, pero fue entrar en el aula y coger el boli y empezar a sudarme la palma de la mano", ríe. "He tardado 10 minutos en poder empezar a escribir".

Respecto al cambio de modelo, al no haber pasado por un proceso selectivo previo, no puede hablar de la diferencia, pero sí considera que en años anteriores debió de ser más fácil al no tener que estudiar el temario al completo.

"Lo mío son los números, y me inquietaba el tener que estudiar todo el temario de Historia al completo", lamenta, aunque las sensaciones finales "han sido buenas" y cree haber superado la primera jornada con "cierto éxito".

Poco preparados para soportar los nervios

Muy nerviosa también se encontraba Lucía Delgado. "Ha habido un momento que creía que estaba hiperventilando", bromea ahora que ha llegado tranquila a su casa. "Nos han preparado mucho para las materias pero muy poco para soportar los nervios", dice, o, al menos, esa es su "percepción".

"Ha sido más difícil de lo que pensaba, pero igual solo eran los nervios". Sin duda, el primer día de esta joven sevillana en la PAU ha estado marcado por la angustia.

Además, pone el foco en el hecho de que, al saber que el modelo iba a ser más lógico que memorístico, siempre le quedaba la duda de "no poder responder a las preguntas". "Luego te das cuenta que sí, que al final es expresarte con tus palabras, pero siempre tengo la duda ahí".

Lucía quiere estudiar Historia del Arte, así que es consciente de que no necesita una nota de corte muy elevada. Sin embargo, no deja de apostar fuerte en sus exámenes porque "nunca se sabe". "Igual no es la carrera de mi vida, no sé, solo tengo 18 años y puedo cambiar de opinión", sopesa con sensatez.

La primera de tres jornadas que parecen insuperables ha pasado, y los estudiantes están de camino a enfrentar el segundo día de pruebas selectivas en el que se jugarán las materias optativas, entre ellas Matemáticas, Latín o Física entre otras.

Los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad se darán a conocer el 12 de junio, momento en el que los estudiantes podrán comenzar a solicitar plaza en las carreras de sus sueños.