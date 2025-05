El error más común en la Selectividad, según profesores sevillanos: “Muchos no leen bien las preguntas"

Con la Selectividad a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes sevillanos ultiman detalles, repasan apuntes y gestionan como pueden la presión. Para muchos, es el primer gran reto académico de sus vidas, y eso conlleva nervios, inseguridades y, a menudo, errores evitables.

Uno de los fallos que más se repiten año tras año no tiene que ver con no saberse el temario, sino con la ansiedad. "Muchos alumnos no leen bien las preguntas por los nervios", asegura un profesor de Historia en un instituto de Dos Hermanas, Sevilla. Y esto puede costar caro.

Los docentes coinciden en que, en exámenes con preguntas abiertas, una mala comprensión de lo que se pide puede llevar a desarrollar respuestas incorrectas o irrelevantes, por mucho que el contenido sea académicamente válido.

¡Y todo por no detenerse unos segundos a entender bien el enunciado! "En Lengua o Historia, por ejemplo, he visto respuestas muy bien escritas, pero que no contestaban a la pregunta. Eso supone una penalización importante", añade el profesor.

Este tipo de errores no solo afecta a asignaturas de letras. En Matemáticas, Química o Física, malinterpretar un dato o una condición inicial puede arrastrar todo el ejercicio. "El problema no es que no sepan hacerlo, sino que se precipitan", explica una profesora de Ciencias.

Por eso, desde los centros educativos insisten en trabajar la gestión del tiempo y la comprensión lectora durante los meses previos. "Hay que entrenar el cerebro para leer con calma, subrayar palabras clave y estructurar bien las ideas antes de lanzarse a escribir", señala la profesora.

Otro de los problemas comunes es dejar preguntas en blanco por miedo a equivocarse. Muchos alumnos dudan y prefieren no arriesgar. Sin embargo, los profesores animan a escribir algo siempre que haya una base mínima de conocimiento, ya que muchas veces se pueden rascar puntos parciales.

¿Cómo prevenir estos errores? Además de repasar temarios, los expertos recomiendan hacer simulacros de examen en condiciones reales, con reloj delante y sin pausas. También es clave dormir bien los días previos y evitar cafeína en exceso.

En Sevilla, donde las temperaturas en junio pueden superar los 35 grados, otro factor a tener en cuenta es el clima. "Es fundamental hidratarse, llevar ropa cómoda y no exponerse al sol antes de entrar al aula. El calor afecta a la concentración", recuerda el profesor de Historia.

Además del problema de la lectura, los profesores mencionan también errores como no ajustar el contenido al tiempo disponible o extenderse demasiado en preguntas que no lo requieren. “Hay que saber gestionar el tiempo y entender que no todas las preguntas tienen el mismo peso”, concluyen.

Un truco que muchos institutos están aplicando en los últimos años es la simulación de condiciones reales de examen. “Reproducimos un aula con silencio absoluto, tiempo medido y entrega de exámenes tipo. El objetivo es que vivan la experiencia antes del día real”, comenta un director de un centro.

A pesar de los nervios y los posibles errores, los profesores recuerdan que un fallo no define el resultado total. “La Selectividad es una carrera de fondo. Si un examen no va bien, hay otros que pueden compensar. Lo importante es no rendirse ni venirse abajo”.

A pesar de todo, los docentes quieren enviar un mensaje de tranquilidad. "Selectividad no es un muro infranqueable. Es exigente, sí, pero con preparación y cabeza se supera sin problema. Y si se comete un error, no es el fin del mundo", concluye la profesora de Ciencias.

Por último, los orientadores escolares recomiendan que tanto estudiantes como familias bajen el nivel de presión. "No todo depende de la nota. Hay muchas vías y opciones académicas para construir un buen futuro. Y cometer errores forma parte del aprendizaje".