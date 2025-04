De atún con tomate a crema de calabaza orgánica, así comen por 5,50 más de 35.000 niños en los colegios de Sevilla

El precio del menú en la provincia de Sevilla es de 5,54 euros el día. Por ese precio, empresas de restauración como Hermanos González dan de comer a más de 35.000 niños platos tan variados como atún con tomate, tortilla de patatas o crema de calabaza ecológica.

En concreto, en la provincia, este curso hay 35.768 usuarios en un total de 375 comedores, de los que 326 están gestionados por la Agencia Pública Andaluza de Educación mediante contratos con dos empresas de restauración: Hermanos González y Servei D Apats S.L.

En la jornada de este miércoles, el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Ángel Araúz, han acudido al CEIP Rafael Turina para probar, de primera mano, el menú que comen sus alumnos diariamente.

En la degustación ha estado presente María Dolores González, dueña de la empresa de cáterin Hermanos González, que atiende a 269 centros en la provincia. La heredera de esta empresa de restauración ha defendido en todo momento que la comida que dan a los menores en los centros educativos es "de la mejor calidad y orgánica".

"No damos comida congelada. La comida se hace, se mantiene a muy baja temperatura y se va administrando para la semana", ha expuesto González, quien ha afeado que los padres protesten por dicho mantenimiento cuando "en todos los supermercados estamos acostumbrados a comprar productos mediante la misma cadena de frío".

La empresaria ha puesto el foco en varios puntos esenciales relacionados con la alimentación de los más pequeños en los colegios, como las intolerancias. "Cada niño que tiene una intolerancia tiene su comida aparte con su nombre", eliminando así "la intoxicación por contaminación cruzada".

Manuel Cortés ha insistido también en el hecho de que las empresas de cáterin "colaboran para que los niños que no pueden comer determinada comida por cuestiones religiosas" no se vean obligados a hacerlo.

"Hay madres que nos piden el certificado Halal", un documento que acredita que un producto cumple con los requisitos de la Ley Islámica, "y nosotros se lo entregamos sin ningún problema".

Tres días para decidir

Uno de los temas que ha salido a la palestra durante la cata ha sido la posibilidad que tienen los padres de restar dinero a su mensualidad de comedor si el menor no acude ciertos días a comer. "Andalucía es la única comunidad autónoma en la que, si un niño no come un día en el comedor, se descuenta ese dinero de la base mensual", ha insistido María Dolores González.

Ante esta situación, desde la Agencia Pública de Educación se ha dado como margen a los tutores 3 días de antelación para decidir si su hijo acudirá o no al comedor en una jornada determinada. "Se tiraba millón y medio de euros en comida porque, de última hora, los padres avisaban de que sus hijos no vendrían a comer", ha ratificado Manuel Cortés.

En este sentido, el director general ha matizado que, si se trata de cuestiones médicas, este plazo no tiene que cumplirse, ya que "basta con presentar la justificación de la ausencia". No obstante, esta medida se ha incentivado porque algunos padres no estaban conformes con el menú del día y decidían que su hijo no iría a comer, lo que obligaba al cáterin a tirar esa comida ya elaborada.

Esta situación es más evidente si se tiene en cuenta que los padres disponen del menú escolar con un mes de antelación. "Es tiempo suficiente para decidir si se opta o no por la comida del día", ha concluido Cortés.

Productos ecológicos

Cada día, los comedores escolares de Sevilla ofrecen a los niños una dieta variada, completa y ajustada a los principios de la alimentación saludable. Así lo ha podido comprobar Cortés, quien ha valorado positivamente que estos menús se encuentren en coherencia con los valores nutricionales de la dieta mediterránea.

Además, se está impulsando el uso de productos ecológicos. De hecho, para este curso escolar se estima que los comedores sevillanos distribuirán más de 1,3 millones de kilos de alimentos procedentes de agricultura ecológica, lo que refuerza la apuesta por una alimentación más sostenible y de mayor calidad.

Para garantizar que todo el proceso cumpla con los estándares exigidos, los menús pasan por un exhaustivo control previo a su aprobación, que realizan mensualmente los técnicos del Plan Evacole, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo. A esto se suman inspecciones sobre el terreno para verificar que el servicio se ajusta a lo previsto.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, también lleva a cabo auditorías periódicas en los centros escolares, con el objetivo de supervisar y evaluar la calidad del servicio ofrecido en los comedores.

Subida de precio

Preguntado por las quejas de asociaciones de padres, como CODAPA, sobre la subida del precio del menú, Cortés ha respondido que "no es que se suba el precio y se mantenga la calidad, es que para mantener la calidad tenemos que subir el precio".

"No somos ajenos a que, si vas hoy al supermercado, la cesta que antes costaba 50 euros, ahora cuesta 60 o más", ha expuesto. Así, ha insistido en el hecho de que desde la Agencia Pública Andaluza de Educación, cuando se licita, se tiene que "hacer un estudio económico de cuánto cuesta el servicio".

El servicio incluye, tal y como ha indicado, "el coste de materia prima o el coste de los trabajadores que atienden a los niños y que tienen unos convenios colectivos con un salario mínimo interprofesional". "Todo ello debe estar contenido dentro de la valoración económica", puntualiza.

Reconoce que "el precio público que se paga en Andalucía por los menús ha subido". Este coste ha pasado de 4,98 euros de media a 5,54 euros. Sin embargo, Manuel Cortés ha expuesto que el coste real de estos comedores no es el importe que se abona desde los hogares, que es proporcional a lo que se resta de dinero público, sino que puede rondar los 10 euros.

"Si hay centros con más necesidades y el precio del menú es mayor, los padres van a seguir pagando el mismo precio en toda Andalucía: 5,54 euros si no tienen bonificación o 0 euros si tienen la bonificación completa".