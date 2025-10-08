Garántia alcanza su récord histórico con 1.000 millones de riesgo para la financiación de pymes y autónomos

Su VII convención anual reunió a su Consejo de Administración, al equipo directivo encabezado por su presidente, Javier González de Lara , y director general, Antonio Vega . Más información: El boom de las SGR, la llave al crédito de pymes y autónomos ante la escalada de tipos: 1.000M facilitados desde enero

A cierre de 2025, la sociedad de avales Garántia, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), alcanzará un récord histórico: los 1.000 millones de euros en riesgo vivo entre pymes, autónomos y emprendedores.

Es uno de los hitos más destacados que se analizaron en la VII convención anual. La cita reúne a su Consejo de Administración, al equipo directivo encabezado por su presidente, Javier González de Lara, y director general, Antonio Vega, junto con el cerca de centenar de profesionales que integran las diez delegaciones de la SGR en Andalucía.

El encuentro, celebrado en Granada bajo el lema 'Garántia, la estrella eres tú', sirvió como foro de balance, reflexión y motivación para todos los integrantes de la compañía.

La misma está especializada en la concesión de avales que facilitan la financiación de pymes, autónomos y emprendedores en la comunidad andaluza.

La composición accionarial de Garántia SGR está formada en la actualidad en un 45% por los socios (pymes y autónomos), un 39% la Junta de Andalucía, un 15% por entidades financieras, bancos y cooperativas de crédito, y un 1% otros socios protectores.

Durante la apertura de la jornada, el presidente de Garántia, Javier González de Lara, puso en valor la solidez alcanzada por la entidad en sus ocho años de trayectoria, tiempo en el que ha logrado situarse entre las principales sociedades de avales de España.

González de Lara subrayó que este avance ha sido posible gracias al compromiso conjunto del equipo y al papel esencial de la SGR en el tejido empresarial andaluz.

Por su parte, el director general, Antonio Vega, presentó el informe de gestión en el que destacó la apuesta firme de Garántia por impulsar la economía regional, especialmente en aquellas inversiones productivas con mayor impacto en la creación de empleo, en el desarrollo del ámbito rural y en zonas con menor densidad de población.

Vega destacó también que el récord alcanzado con los 1.000 millones en riesgo vivo refleja la creciente confianza de empresas y autónomos en los avales de la entidad como herramienta esencial para acceder a financiación en condiciones más competitivas.

Garántia mantiene un marcado carácter de proximidad gracias a su red de diez oficinas en las ocho provincias andaluzas y un equipo humano de más de 80 profesionales que acompañan de forma directa a pymes y autónomos.

Además, la entidad refuerza su presencia mediante la atención digital a través de su página web www.sgrgarantia.es, consolidando así un modelo de servicio.