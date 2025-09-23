El negocio de la 'biotech' sevillana Duponte: triplicará sus ingresos con soluciones farmacogenómicas usando la IA

Las dos responsables de Duponte, en la inauguración de las oficinas de Sevilla. EE Sevilla

La biotecnológica sevillana Duponte abrió esta semana su nueva sede en Sevilla. Están en la avenida de la Palmera, zona que, señalan, se ha convertido en un polo de investigación y sanitario. Desde allí esperan duplicar su facturación hasta los 60 millones de euros.

Justo a estos sectores se dedican. Su especialidad es la de encontrar "soluciones genéticas de vanguardia para mejorar diagnósticos, tratamientos y prevención", detallan.

Para ello utilizan investigación de datos y genética, así como la Inteligencia Artificial. Y el resultado es que esperan facturar este año unos 60 millones de euros y cuentan con presencia tanto en EEUU como en Suiza.

Para la empresa, Sevilla es "enclave de referencia en el campo de la investigación aplicada y formación científica en soluciones genéticas de vanguardia para mejorar diagnósticos, tratamientos y prevención".

La empresa nació en 2019. Cuenta, además, con la marca Matchgénica para el desarrollo de soluciones farmacogenómicas basadas en inteligencia artificial presentadas como Software As A Service, y la Duponte Academy.

Facturación

Esta última, señalan fuentes de la empresa, ha logrado un crecimiento exponencial del 800% de facturación desde sus inicios antes de la fase de estabilización del séptimo año. Esto se traduce en que, si en 2024 facturaron 23 millones de euros, la estimación para 2025 se sitúa en torno a los 60 millones, casi el doble.

"Este crecimiento acelerado, traducido también en un crecimiento del 60% de personal (actualmente cuenta con una plantilla de 30 empleados con perfiles investigadores en campos como la farmacología y la biotecnología), ha permitido a Duponte establecer delegaciones tanto en Suiza, polo y mercado tecnológico de referencia en la farmacogenética en Europa, como en Delaware (Estados Unidos), donde desarrolla soluciones específicas con hospitales de referencia en la Costa Este", señalan desde la compañía.

"En esta emblemática avenida se están concentrando muchas biotecnológicas, hospitales y centros educativos, y no quisimos perder la oportunidad de estar presentes también", explica Yolima Puentes, presidenta ejecutiva y cofundadora de la compañía.

Farmacia

"Duponte nace en 2019, en el Puente de Triana, cuando la investigadora colombiana Yolima Puentes, doctora en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, que estaba realizando una estancia en Andalucía, y su sobrina Camila Puentes, ingeniera de Productos y hoy CEO de Duponte, comparten una visión empresarial con espíritu científico: traducir el genoma para desarrollar y obtener soluciones específicas para los pacientes basadas en los datos obtenidos", explican los responsables de la firma.

“Con Duponte establecemos un puente conecta la tecnología de vanguardia, la inteligencia artificial, la genómica y la ciencia en general con la vida. Buscamos soluciones que mejoran diagnósticos, optimizan tratamientos y generan conocimiento útil para profesionales y pacientes”, explica Camila Puentes.