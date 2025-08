Morera Vallejo: "España no es buen país para emprender, falta actitud, valentía y sembrar esa semilla entre la juventud"

Hablar de Antonio Morera Vallejo es hablar de una persona con más de 50 años de trabajo en el sector asegurador a sus espaldas y con la cultura del emprendimiento siempre presente.

Su capacidad de trabajo y su iniciativa para llevar a cabo nuevos proyectos ha convertido a su empresa, la multinacional Grupo Morera & Vallejo, en el primer grupo asegurador por volumen de negocio de capital exclusivamente andaluz con una facturación en 2024 de casi 350 millones de euros.

Ahora, en pleno mes de agosto, su cabeza no descansa, pero sí reconoce que es momento de parar el balón, ordenar y reflexionar sobre el futuro de su estructura empresarial.

Durante la entrevista a EL ESPAÑOL de Sevilla, este empresario andaluz, nacido en Chucena (Huelva), habla sobre los valores actuales de la juventud en cuanto a la conciencia laboral y social en relación al emprendimiento y cree que España, como país, debe fomentar esta cultura... y facilitarla.

El grupo Morera & Vallejo es actualmente el primer grupo asegurador de capital exclusivamente andaluz por volumen de negocio, pero ¿cómo empezó su aventura emprendedora?

Siempre he tenido inquietud por crear, por solucionar problemas y ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Empecé en el mundo de los seguros, un sector muy tradicional, pero que necesitaba innovación.

Aprendí muchísimo en la compañía de seguros Mapfre, donde fui el ejecutivo más joven. Con 20 años era director de Andalucía Occidental de Mapfre Industrial y después me enamoré de la figura del corredor de seguros, como profesional independiente que busca para los clientes soluciones personalizadas.

Fue cuando fundé Morera & Vallejo Correduría de Seguros. Con esfuerzo, constancia y una visión clara, fui construyendo lo que hoy es el Grupo Morera & Vallejo. En 2024 la división aseguradora de nuestra estructura empresarial, integrada por corredurías de seguros, agencias de suscripción y dos compañías de seguros, logró facturar casi 350 millones de euros, tanto en la Unión Europea, como en Reino Unido y otros países.

¿Cuál es el secreto para trabajar durante tantos años y conservar la ilusión por el negocio de un sector tan competitivo como el del seguro?

Yo me defino como una persona valiente que un día decidió que todo se puede conseguir. Creo firmemente que con convicción, con la actitud correcta, todo se puede lograr, pero se debe tener una buena dosis de valentía para acometer nuevos proyectos, e incluso en el día a día para tomar decisiones.

La formación se les supone a todos los nuevos emprendedores, como se le supone el valor a un soldado y es la actitud la que resulta clave. Hay que poner todos los medios, todas las ganas, todo lo que eres, porque ese es tu proyecto. Si no entiendes eso estás condenado a fracasar antes o después.

"Si en un momento determinado no se puede correr, no se corre; y no se puede buscar el éxito de forma permanente porque las situaciones son cambiantes"

Esa convicción de que tu proyecto es el mejor no significa que las dificultades no vayan a aparecer en un momento determinado. Lo hacen y suelen requerir esfuerzos importantes para ser salvadas. Con la ilusión intacta del primer día y con una actitud positiva, lo que parecía imposible se convierte en realidad.

Sin una mirada capaz de asumir la sorpresa como fundamental, sin la capacidad necesaria para motivarse al ver parte de la realidad, no es posible emprender. Cualquier cosa que cuenta alguien que te rodea debe ser motivo de inquietud empresarial porque en todo lo que ocurre hay una posibilidad de negocio.

¿Cuáles son las cualidades fundamentales para lograr todo eso?

Hay que ser muy trabajador, el esfuerzo es fundamental, y también la fuerza de voluntad y la perseverancia como motores que canalizan las horas de dedicación. Luego hay que tener capacidad para ilusionarse, mucha empatía y no ser egoísta, porque en cuanto asumes la responsabilidad de tener una o varias empresas, ya tienes a tus espaldas que tus decisiones, acertadas o erróneas, son parte del destino de numerosas familias.

De todas formas, para mí toda esta vida de trabajo y dedicación no ha supuesto ningún sacrificio ni renuncia, para mí ha sido la felicidad de la vida que he querido, porque la ilusión y la satisfacción de los logros alcanzados, de las metas conseguidas, me han dado la plenitud de sentirme bien con la forma de hacer las cosas.

Para un empresario con su experiencia, y que ha vivido etapas económicas muy diferentes en España, ¿cómo valora el momento actual desde la perspectiva social y de generación de riqueza?

Si algo he aprendido en estos años es que es imprescindible llevarse bien con la situación que se vive en cada momento. Si en un momento determinado no se puede correr, no se corre; y no se puede buscar el éxito de forma permanente porque las situaciones son cambiantes y, en muchas ocasiones, impiden cualquier movimiento por bueno que sea.

Y eso me lleva a pensar que, tal vez, el mejor de los consejos que puedo dar a otros es que hay que ofrecer la espalda a la frustración, porque puede convertirse en miedo y el miedo bloquea e impide aspirar a algo mejor.

"La estabilidad política en Andalucía ha dado lugar a un buen crecimiento empresarial, pero seguimos sin superar temas como la alta dependencia del sector turístico y la creación de empleo entre los jóvenes"

Dicho esto, la situación política actual es verdad que muchas veces nos lleva a la desilusión y desinterés, falta generosidad y verdadero compromiso por generar riqueza, impulsando los puestos de trabajo. La gente joven se enfrenta a una situación de total desesperanza.

¿Cree que España es un buen país para emprender?

Como hemos hablado, ahora mismo no, falta actitud y valentía. Es necesario sembrar la semilla del emprendimiento entre la juventud, porque no lo tienen fácil por los canales del empleo por cuenta ajena y como no inculquemos desde la base una cultura emprendedora no vamos a resolver los problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes.

¿Cree que el Gobierno central debería mirar más por los empresarios y emprendedores como creadores de empleo?

Por supuesto, las políticas de creación de empleo ahora mismo deben pasar por el emprendimiento, hay que dar más apoyo a la creación de empresa, el tejido económico en España necesita al empresario, y se debe apostar por esto. Hay que dar más apoyo.

Hay muchas cosas que se podrían mejorar: revisar fiscalidad, eliminar burocracia. No se trata de regalar exenciones, sino de crear un entorno ágil, estable y predecible donde quien quiera emprender, innovar o contratar, pueda hacerlo sin ahogarse en trámites, incertidumbre o cargas injustas.

¿Qué añadiría o quitaría del sistema administrativo actual?

El Gobierno andaluz saca pecho del crecimiento de las empresas, ¿cómo valora el momento actual político, económico y social que está viviendo Andalucía?

Hay luces y sombras, como en todo. Por un lado, la estabilidad política en Andalucía ha dado lugar a un buen crecimiento empresarial, ha mejorado su posicionamiento como destino de inversión, pero seguimos sin superar temas como la alta dependencia del sector turístico, y hay temas como la creación de empleo entre los jóvenes que necesitan una revisión importante.

Yo siempre he presumido mucho de ser andaluz en todos los contextos internacionales donde tengo negocio, en Francia, Reino Unido, entre otros. No tenemos nada de que acomplejarnos, trabajamos al máximo nivel profesional.

¿Qué necesita la juventud para recuperar la ilusión por ser emprendedor?

Se necesitan oportunidades, hay que cambiar muchos planteamientos para incentivar a las empresas para generar vías de inserción laboral para los jóvenes. Y falta más cultura emprendedora, más apoyo real desde las instituciones y también desde la educación.

"Hemos creado la fundación Morera & Vallejo porque la cultura nos hace libres y quería además devolver a la sociedad parte de lo que nos entrega continuamente".

Hoy en día la juventud es impaciente, vivimos en la era de la inmediatez, pero los proyectos sólidos se construyen con el tiempo. Se habla mucho de tener ideas brillantes, pero el verdadero emprendedor es el que ejecuta, el que insiste cuando otros abandonan. Además, hay que tener humildad para aprender, y liderazgo para rodearse de gente mejor que uno mismo.

¿Cómo puede fomentarse la cultura emprendedora?

Creo que las actitudes necesarias deberían trabajarse como valores educativos, fomentando desde pequeños la iniciativa, la innovación, la creatividad y la valentía. Se debe tener una buena dosis de valentía para acometer nuevos proyectos, e incluso en el día a día para tomar decisiones.

No todas las decisiones son certeras, lo importante es tener más aciertos que fracasos, nunca venirse abajo, y levantarse con más fuerza. A veces hay resultados que ni siquiera dependen de tu afortunada gestión, pues pueden depender de términos que no puedes controlar, en ese caso, encomienda ese proyecto a Dios y si es bueno, para la sociedad, seguro te ayudará.

¿Por qué decidió a impulsar la creación de la Fundación Morera & Vallejo?

Pues porque el arte ha formado parte de mi vida desde hace muchos años. Y el afán por conservarlo y hacer que se conozca ha ido unido a mi proceso de búsqueda y adquisición de las obras. Estoy convencido de que la cultura nos hace libres y quería además devolver a la sociedad parte de lo que nos entrega continuamente.

Tenía también la ilusión de crear una de las primeras fundaciones relacionada con la mediación de seguros. Este año cumplimos 20 años, y ha sido enorme el número de proyectos acometidos en las áreas de arte, cultura, salud, deporte, formación, desde nuestro nacimiento hasta la actualidad.

Hemos concedido muchos reconocimientos a artistas, sobre todo a pintores, escultores, fotógrafos, etc. De cara al futuro trabajaremos sobre todo en formación, para enseñar a los jóvenes valores empresariales, cultura de emprendimiento y herramientas para impulsar su capacidad de crear riqueza en la sociedad.