La participación en Sevilla supera el 70%, un 15% más que en 2023: los mayores repuntes son en Nervión y el Centro

La participación sube en Sevilla hasta el 69,24 % a las 18:00 horas, un 15,94 % más que en 2023.

La capital supera el 70,56 %, un 17,59 % más que hace tres años y medio. Los datos de participación de la provincia en estas elecciones generales supera por más de un punto a los nacionales porque en el resto de España, a las 18:00 horas, había votado 68,15 %, es decir, un 15,02 % con respecto a 2023.

Aún queda más de una hora y media para que cierren los colegios electorales y más de un millón de electores en la provincia de Sevilla ya han ejercido su derecho al voto.

Hace cuatro horas, a las 14:00 horas, cerca de 694.000 vecinos habían acudido a las urnas, según el primer avance de participación.

El dato suponía un incremento de 2,33 puntos respecto a los comicios del 23 de julio de 2023, cuando a esa misma hora había votado el 42,77% del censo, equivalente a 652.536 personas.

Los distritos con mayor movilización son Nervión, Casco Antiguo, San Pablo-Santa Justa, Los Remedios y Macarena mientras que los que menos son Cerro-Amate, Bellavista-La Palmera y Este-Alcosa-Torreblanca.

Como curiosidad, los más movilizados son los que tradicionalmente votan al Partido Popular mientras que el más poblado de Sevilla, que es el Este-Alcosa-Torreblanca, es uno de los que menor porcentaje de votos han emitido.

Mirando a la provincia, habrá que estar atento a los resultados en Villanueva del Ariscal porque es un municipio en el que en 2023, ganó el PSOE y 'acertó' los resultados de esas elecciones. Por el momento, la participación a las 18:00 horas es de un 68,94 %, un 11,61 % más que hace tres años y medio.