La participación sube en Sevilla hasta el 45,10% a las 14:00, pero crece menos que en el conjunto de España

Cerca de 694.000 electores de la provincia de Sevilla habían acudido a las urnas a las 14:00 de este domingo 29 de noviembre, según el primer avance de participación de las elecciones generales.

El dato supone un incremento de 2,33 puntos respecto a los comicios del 23 de julio de 2023, cuando a esa misma hora había votado el 42,77% del censo, equivalente a 652.536 personas.

La tendencia al alza también se reproduce en el conjunto de España, aunque con una subida más pronunciada. La participación nacional se sitúa en el 45,71%, lo que representa 5,23 puntos más que en el primer avance de las anteriores elecciones generales, cuando alcanzó el 40,48%.

En términos absolutos, 15.663.302 ciudadanos habían ejercido ya su derecho al voto, 1.436.410 más que en julio de 2023.

Este comportamiento deja a Sevilla por debajo de la media nacional en este primer recuento. La diferencia es de 0,61 puntos, una situación distinta a la de las últimas generales, cuando la provincia superaba el promedio español en 2,29 puntos a la misma hora.

Así, aunque la participación ha aumentado en Sevilla respecto a 2023, el ritmo de crecimiento es inferior al registrado en el conjunto del país.