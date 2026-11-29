Más de 1'6 millones de electores de Sevilla eligen si el PSOE sigue ganando o el PP obtiene la victoria por primera vez

Más de 1'6 millones de electores de Sevilla eligen si el PSOE sigue ganando o el PP obtiene la victoria por primera vez.

Las encuestas muestran también escaños bailando entre Adelante Andalucía y Frente Amplio, mientras que Vox puede seguir creciendo entre los votantes.

Habrá en concreto, 1.606.972 personas con derecho al voto en la provincia de Sevilla, de las cuales 1.563.407 están en España y 43.565 se encuentran en el extranjero ya votando.

Hace tres años y medio, en las elecciones generales de julio de 2023, había 1.564.064 electores, estando en el país 1.525.530 y en el extranjero, 38.534.

En 2023, el PSOE ganó en la provincia de Sevilla con cinco escaños mientras que el PP consiguió cuatro, Sumar dos y Vox uno. Los socialistas obtuvieron un 36,6 % de respaldo y 386.513 votos mientras que los populares un 33,4 % y 352.102 papeletas.

La coalición Sumar consiguió el 14 % de los apoyos de los electores y 147.773 votos y Vox un 13,3 % y 140.522 personas dieron el respaldo al partido de Santiago Abascal.

En numerosos municipios del área metropolitana, ganó el PP al igual que en Sevilla capital mientras que en el resto de la provincia, resistió el PSOE siendo el vencedor en feudos históricos como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o gran parte de la Campiña.

La tendencia señala que una 'batalla' en la provincia por cuál formación va a ser la ganadora en estos comicios ya que hay que recordar que el PP nunca ha ganado en Sevilla en democracia y el PSOE siempre ha obtenido la victoria en un enclave que siempre ha apoyado al socialismo y al resto de la izquierda.

También, habrá una 'pelea' por los escaños entre Adelante Andalucía y el Frente Amplio porque los sondeos apuntan que el voto que antes iba dirigido a Izquierda Unida y en 2023, fue para Sumar, puede ir en esta ocasión hacia la formación andalucista que ha ido creciendo en los últimos años.

Sevilla, al igual que el resto de Andalucía, será clave para saber si el PSOE aguanta en 'plazas históricas' donde el electorado ha sido fiel a los socialistas o si el Partido Popular gana por primera vez desde 1977.

El próximo Gobierno de España que se constituya tendrá que hacer frente sobre todo, a la amplísima lista de infraestructuras que hacen falta en la capital y en el resto de la provincia. La primordial será el Puente del Centenario, con continuos retrasos y 'símbolo' de la corrupción ya que hubo 'mordidas' en esta obra dentro de la trama de Ábalos y Koldo.

Luego, está la reparación de la conexión ferroviaria de Sevilla con Madrid, la cual está interrumpida desde el accidente de Urda de finales de octubre y sin fecha de reinicio de los viajes.

Otros proyectos que están en los cajones son la unión por tren entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, la SE-40 entre el Aljarafe y la parte sur de la capital hispalense o la ampliación a tres carriles de la autovía hacia Cádiz.