Las multas por la limitación del tráfico en la Puerta Osario de Sevilla empezarán tras el plan de movilidad de la Navidad

Las multas por la limitación del tráfico en la Puerta Osario de Sevilla empezarán tras el plan de movilidad de la Navidad.

Tras terminar este periodo, ya se controlará la entrada por la calle Puñonrostro a los vehículos para que tenga preeminencia el tranvibús.

A partir de ese momento, tal y como ha señalado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, este viernes tras la junta de gobierno municipal, comenzará a controlarse el tráfico tal y como informó en su momento la delegación de movilidad.

Las multas serán de 200 euros para todos aquellos vehículos no autorizados y que pretendan cruzar el Casco Antiguo desde la Puerta Osario hasta el otro lado del distrito.

Cuando se anunciaron las medidas por la llegada del tranvibús al Centro, se explicó que los vecinos, trabajadores y comerciantes no tendrán ninguna limitación de paso en este punto de la Ronda Histórica.

Además, Bueno ha indicado que durante el plan de movilidad de Navidad, esta entrada al Centro estará controlada por la Policía Local de 10:00 a 22:00 horas debido a que es uno de los enclaves señalados por parte del Ayuntamiento de Sevilla para restringir el tráfico durante la segunda fase del plan que comenzará el viernes 18 de diciembre.

El objetivo de este control para ayudar al acceso del tranvibús es "el efecto disuasorio de apartar" al vehículo de paso no autorizado de la plataforma reservada, pero "se garantizará" que los vecinos, comerciantes y trabajadores mantengan el acceso a sus domicilios, aparcamientos, plazas de garaje y negocios.

Los diferentes colectivos que tienen garantizados el acceso al Centro por este punto son los residentes y usuarios de plazas de garaje, los cuales tienen garantizado el acceso y la circulación directa hacia sus viviendas y estacionamientos privados en todas las calles del trazado y sus vías adyacentes.

También, se podrá entrar a los aparcamientos públicos de rotación mientras existan plazas. Las cámaras de la calle Puñonrostro cruzarán automáticamente los datos de entrada con el registro del garaje utilizado.

Se podrá entrar con motocicletas, ciclomotores y patinetes que tengan la libre circulación por esta parte del Casco Antiguo, los vehículos comerciales e industriales de reparto que efectúen sus operaciones de carga y descarga de forma habitual dentro de los horarios regulados sin necesidad de trámite previo y los aparcamientos públicos en régimen de rotación como los de la plaza del Duque o la calle Imagen, entre otros.

Habrá otros grupos de personas que sí tengan que registrarse en un sistema del Ayuntamiento de Sevilla para que las cámaras reconozcan las matrículas de sus vehículos y no ser multados.

Uno de ellos será la comunidad educativa porque se facilitará el acceso de hasta 4 vehículos por unidad familiar para los centros escolares de la zona. La gestión de las matrículas la realizan los propios tutores a través de la web municipal, con una matrícula fija y una segunda de uso puntual.

Otro colectivo será el de los servicios de urgencia, talleres y otros eventos. Según el Consistorio, para cualquier gestión o urgencia no planificada, se va a habilitar un margen de 72 horas posteriores al acceso para presentar la justificación correspondiente y validar la entrada.

También, los clientes de hoteles y alojamientos turísticos tendrán que gestionar las matrículas pero por parte de los establecimientos hoteleros. Para las personas de Movilidad Reducida (PMR) está garantizado el acceso mediante registro de la tarjeta PMR, con opción de una matrícula permanente y otra sustitutiva puntual.