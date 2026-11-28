"Lo primero que hice fue mirarme al espejo. Hacía mucho tiempo que no me veía con dientes". Así se expresa Kenzo después de recuperar una sonrisa que dos tumores le habían arrebatado.

Tiene 16 años, es sevillano y sabe demasiado bien lo que significa pasar por un hospital, afrontar una operación y aprender a vivir con las consecuencias de un cáncer.

Ahora, después de superar dos tumores malignos en la cara y someterse a una compleja cirugía reconstructiva, ha conseguido recuperar algo que para muchos pasa inadvertido en el día a día: volver a comer, hablar y sonreír con normalidad.

Detrás de este paso hay una intervención de especial complejidad realizada por los cirujanos orales y maxilofaciales de la clínica IMOS de Sevilla.

El equipo, encabezado por los doctores Eduardo González Cardero y Ricardo López Martos, le ha colocado seis implantes dentales sobre el hueso con el que reconstruyeron su maxilar superior.

Apenas 24 horas después, Kenzo ya tenía una prótesis fija. Todo ello sin coste para su familia, que no podía asumir económicamente un tratamiento de estas características.

Dos diagnósticos

Para entender la importancia de este avance hay que remontarse al origen de una historia marcada por dos diagnósticos poco frecuentes.

El primero llegó en forma de rabdomiosarcoma, un tumor maligno que se desarrolla en el tejido muscular y que, aunque es el sarcoma de partes blandas más habitual durante la infancia, representa alrededor del 3% de los cánceres infantiles. En aproximadamente un 35% de los casos afecta a la cabeza o al cuello.

Cuando parecía que aquella batalla quedaba atrás, Kenzo tuvo que enfrentarse a un segundo tumor de nombre osteosarcoma, esta vez localizado en el maxilar superior, justo en el centro de la cara.

Se trata de un cáncer que habitualmente aparece en los huesos largos de los brazos y las piernas. Su presencia en los maxilares es excepcional, y es que apenas entre el 2% y el 10% de estos tumores se localizan en esta zona.

La intervención para extirparlo obligó a retirar parte del hueso de la cara. Para reconstruirlo, los cirujanos recurrieron a un colgajo de peroné, una técnica que consiste en extraer un fragmento de hueso y piel de la pierna y trasladarlo a la zona afectada, conservando sus propios vasos sanguíneos para garantizar su supervivencia.

De esta manera, Kenzo pudo recuperar la estructura ósea de su maxilar, aunque todavía quedaba un largo camino para volver a tener dientes.

Rehabilitación dental

Y es que reconstruir el hueso no significa recuperar automáticamente la capacidad de masticar. La rehabilitación dental es una parte fundamental de estos procesos, pero no siempre llega a completarse en pacientes que han atravesado tratamientos oncológicos tan agresivos.

En el caso del joven sevillano, los especialistas esperaron a que transcurriera un año y medio sin rastro de la enfermedad antes de dar el siguiente paso.

Fue entonces cuando IMOS planificó una rehabilitación mediante carga inmediata. En lugar de colocar los implantes y esperar varios meses para incorporar los dientes, el equipo consiguió realizar ambos procedimientos en apenas un día.

"El resultado se percibe el mismo día: al colocar la nueva prótesis fija, la cara recupera su volumen y Kenzo puede volver a sonreír y masticar. Después de todo lo que ha pasado, no tiene sentido hacerle esperar meses para tener dientes", explica González Cardero, especialista en cirugía craneofacial infantil e implantes dentales complejos.

La prótesis que lleva actualmente es provisional. Una vez que concluya la cicatrización y los implantes se integren correctamente en el hueso, será sustituida por otra definitiva.

Pero el cambio ya es evidente. A sus 16 años, Kenzo puede volver a compartir una comida con sus amigos, hablar sin preocuparse por la ausencia de sus dientes o sonreír en una fotografía.

"Poder comer con tus amigos, hablar sin pensar en cómo te ven o sonreír en una foto es calidad de vida. Eso es lo que hemos querido devolverle", señala el doctor López Martos.

Su madre, Silvia, que ha permanecido a su lado durante todo el proceso, tampoco olvida el trato recibido por los profesionales. "Nos han tratado como a una familia. Ver a mi hijo sonreír otra vez no tiene precio", asegura.

Dr. Eduardo González Cardero (Cirujano Oral y Maxilofacial) y Dr. Ricardo López Martos (Cirujano Oral y Maxilofacial). Cedida

Un acto altruista

La complejidad del procedimiento no era el único obstáculo. El precio de la rehabilitación hacía prácticamente imposible que la familia pudiera afrontarla. Ante esta situación, IMOS decidió asumir íntegramente el tratamiento y todos los gastos de la intervención.

La compañía Nobel Biocare también se implicó en el proyecto mediante la aportación de los implantes dentales.

"Hay casos en los que lo único que tiene sentido es ponerse a trabajar. Kenzo es un paciente maravilloso, ha mantenido la alegría y las ganas a pesar de su enfermedad. No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante un problema exclusivamente económico", explica González Cardero.

La actuación forma parte del compromiso social que la clínica mantiene desde sus orígenes para atender a pacientes con patologías complejas que, por sus circunstancias económicas, no pueden acceder a los tratamientos que necesitan.

En este caso, los profesionales implicados han renunciado a sus honorarios y han aportado su experiencia y su tiempo de manera altruista. También ha participado el equipo de rehabilitación protésica, integrado por las doctoras Belén Valera y Marisa Heras y el protésico dental Víctor Expósito, junto con su laboratorio.

A Kenzo todavía le queda una última etapa, la colocación de la prótesis definitiva.

Sin embargo, después de dos tumores, una reconstrucción de su maxilar con parte del hueso de su propia pierna y meses de recuperación, ya ha conseguido algo que parecía lejano: volver a reconocerse frente al espejo. Y, sobre todo, volver a sonreír.