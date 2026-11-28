Eugenia y Lola, las señoras virales creadas con IA, regresan para votar en las elecciones del 29-N

Lola y Eugenia han vuelto a demostrar que no necesitan hablar de política para sacar una sonrisa en plena jornada electoral. Las dos sevillanas creadas con inteligencia artificial por el equipo de Arteria, que el pasado septiembre conquistaron las redes sociales con más de 17 millones de reproducciones, protagonizan un nuevo capítulo en el que el colegio electoral se convierte en el escenario de sus habituales conversaciones.

El corto, titulado 'Dime con quién saliste y te diré a quién votas', recupera la complicidad de estas dos amigas de toda la vida y la traslada a las elecciones generales del 29-N.

Una vez más, el humor costumbrista y la retranca andaluza sirven para construir una historia en la que el pasado sentimental de una de ellas acaba entrando en juego.

Lola, siempre curiosa y dispuesta a preguntar aquello que nadie se atreve, aprovecha la espera en la cola para sacar a relucir los antiguos pretendientes de Eugenia. Está convencida de que las historias de amor de juventud pueden ofrecer alguna pista sobre el voto de su amiga.

Eugenia, por su parte, mantiene su habitual actitud despreocupada. Con sus gafas de sol y esa sonrisa cómplice que la caracteriza, escucha las preguntas sin revelar sus intenciones. Lola termina aceptando que hay una frontera que ni siquiera ella puede cruzar: el voto es secreto.

Sin embargo, la historia reserva una última sorpresa que llega horas después, durante el recuento electoral. Un desenlace con el que Eugenia vuelve a dejar claro que, aunque hable poco, siempre encuentra la manera de tener la última palabra.

El episodio evita mencionar siglas, partidos o candidatos y se centra en las situaciones que pueden surgir alrededor de una urna. «No se trataba de posicionarnos, sino de contar con mucho humor lo que se nos puede pasar por la cabeza delante de una urna», explica Jaime Roldán, CEO y fundador de Arteria.

La IA no escribe los chistes

El éxito de estos personajes plantea una pregunta sobre la capacidad de la inteligencia artificial para conectar con el público. Desde Arteria defienden que la tecnología es una herramienta para desarrollar las historias, pero que el verdadero valor está en la creatividad de quienes las construyen.

Cada capítulo parte de un guion elaborado antes de generar las imágenes. En esta ocasión, el texto lleva la firma de José María Campos y Jaime Roldán.

"La IA no escribe los chistes ni encuentra el acento, ni es capaz de darte ideas tan locas como el final de este corto", señala Campos, creativo y copywriter de la agencia. A su juicio, la personalidad de Lola y Eugenia nace de las experiencias cotidianas y de haber crecido escuchando a mujeres como ellas.

La agencia también pone el foco en la transparencia sobre el uso de esta tecnología. Todos sus contenidos generados con inteligencia artificial están identificados y los personajes son completamente ficticios, sin imitar ni suplantar a personas reales.

Oportunidad de negocio

El recorrido de Lola y Eugenia ha ido mucho más allá de las redes sociales. Lo que comenzó como un experimento creativo se ha convertido en una nueva línea de trabajo para Arteria, que ha encontrado en estos personajes una oportunidad para desarrollar proyectos audiovisuales y comerciales.

Tras la repercusión de «Eugenia», la agencia cerró una colaboración con BytePlus, la división tecnológica de ByteDance, matriz de TikTok. Su modelo de generación de vídeo mediante inteligencia artificial, Seedance, se incorporó al equipo técnico de las producciones.

Además, Arteria ha iniciado conversaciones con productoras teatrales para estudiar una posible adaptación de «Eugenia» a los escenarios de Madrid, esta vez con actores reales. El proyecto también ha servido como impulso para cerrar una microserie desarrollada íntegramente con inteligencia artificial para el mercado mexicano.

Las marcas tampoco han pasado por alto el alcance de las dos protagonistas. La agencia ha conseguido cerrar el lanzamiento de una nueva ginebra en España gracias al impacto de Eugenia.

Con este recorrido, Arteria ha decidido seguir explorando las historias de las dos amigas. El capítulo electoral es el último de una serie que ha encontrado en el humor, la memoria y las conversaciones de barrio una fórmula capaz de conectar con millones de espectadores.