Más de 80.000 nuevos electores votarán este domingo por primera vez en unas elecciones generales en Sevilla

Más de 80.000 nuevos electores votarán este domingo por primera vez en unas elecciones generales en Sevilla.

En concreto, serán 80.589 personas más que los comicios celebrados en julio de 2023.

En total, el censo electoral lo conforman en la provincia 1.606.972 personas, con 534.876 personas en la capital. Se trata por tanto, de una cifra récord para unos comicios donde Sevilla es un punto clave para los partidos de izquierda y de derecha.

Históricamente, siempre ha sido un feudo del PSOE y de Izquierda Unida o de coaliciones como Sumar pero el margen entre los bloques se ha ido estrechando conforme han pasado los años y el objetivo del PP en estas elecciones generales es ganar por primera vez en democracia en una provincia que siempre le ha sido reacia incluso cuando ha conseguido mayorías absolutas como la de 2011.

De los más de 1'6 millones de electores de la provincia de Sevilla, 1.563.407 residen actualmente en España y 43.565 están en el extranjero, donde ya se está votando en los consulados.

Por municipios más allá de la capital, destaca Dos Hermanas, la cual sigue ganando población y electores porque en esta ocasión, serán 115.300 personas las que puedan votar en unas elecciones generales.

Alcalá de Guadaira es la tercera localidad en cuanto a número de electores y tendrá en este 2026, 62.457 personas con derecho al voto.

Hace 3 años, el PSOE ganó en la provincia de Sevilla con cinco escaños mientras que el PP consiguió cuatro, Sumar dos y Vox uno. Los socialistas obtuvieron un 36,6 % de respaldo y 386.513 votos mientras que los populares un 33,4 % y 352.102 papeletas.

La coalición Sumar consiguió el 14 % de los apoyos de los electores y 147.773 votos y Vox un 13,3 % y 140.522 personas dieron el respaldo al partido de Santiago Abascal.

En numerosos municipios del área metropolitana, ganó el PP al igual que en Sevilla capital mientras que en el resto de la provincia, resistió el PSOE siendo el vencedor en feudos históricos como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o gran parte de la Campiña.

Como curiosidad, en diversos municipios de la Sierra Sur como Pedrera, Badolatosa o Casariche ganó Sumar en julio de 2023 mientras que en la actualidad, hay dos grandes formaciones que se encuentran a la izquierda del PSOE y que se disputan este espacio como son el Frente Amplio, la coalición que sustituye a Sumar, y Adelante Andalucía.

Numerosas encuestas apuntan a que Adelante Andalucía puede entrar con fuerza en el Congreso de los Diputados y disputar escaños en la provincia de Sevilla al Frente Amplio.