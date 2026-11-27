Imagen de archivo de la decoración navideña de la Plaza de San Francisco. E.P.

Todo listo para la Navidad en Sevilla: Niña Pastori, récord histórico en luces y un plan especial de Policía Local

Sevilla dará este viernes 27 de noviembre el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido de más de 9,2 millones de luces led repartidas por 316 calles y plazas.

La actuación de Niña Pastori pondrá música a una inauguración que tendrá lugar en la avenida de la Constitución, mientras que la Policía Local contará con un plan especial para hacer frente al aumento de la actividad comercial, el ocio y la afluencia de visitantes durante las fiestas.

El acto inaugural comenzará a las 17:30 horas y tendrá también como protagonista a Leo García, el joven sevillano que se ha convertido en un referente en la lucha contra la enfermedad de Piel de Mariposa.

La ambientación musical correrá a cargo de Fonseka DJ, en una cita que volverá a congregar a sevillanos y visitantes en uno de los principales espacios del centro de la ciudad.

Mayor alumbrado de la historia

El alumbrado de este año será el más extenso de la historia de Sevilla. El Ayuntamiento instalará 3.151 motivos navideños en 316 calles y plazas, doce más que en la campaña anterior.

La iluminación llegará tanto a los enclaves comerciales y turísticos habituales como a diferentes barrios, con nuevas incorporaciones en espacios como la plaza de la Alianza, Resolana, la avenida de la Oliva, Doctor Pedro Castro, Candelilla, Nuestra Señora de los Dolores y el parque Cerro Amate.

La avenida de la Constitución volverá a concentrar buena parte de la atención. Entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González se colocarán 32 figuras volumétricas luminosas de 6,5 metros de altura inspiradas en el Giraldillo.

A ellas se sumarán 17 nuevos motivos transversales basados en las vidrieras de la Catedral y 42 elementos con forma de estrellas fugaces sobre las farolas.

Otra de las novedades estará en la avenida de Roma, junto al Palacio de San Telmo, donde se instalará un belén luminoso compuesto por 15 figuras de entre cuatro y nueve metros.

La plaza de San Francisco, por su parte, recuperará el videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento. La proyección, de quince minutos de duración, recorrerá la historia de la Casa Consistorial a través de un espectáculo audiovisual con seis pases diarios, entre las 18:30 y las 22:15 horas.

La iluminación y las proyecciones de San Francisco permanecerán operativas hasta el 5 de enero. El horario general del alumbrado será de 18:30 a 01:00 horas, aunque durante la Nochevieja se prolongará hasta las 08:00 del 1 de enero.

Policía Local

El comienzo de la campaña navideña llega también después de que el Ayuntamiento haya conseguido cerrar un acuerdo para aprobar el Plan de Navidad de la Policía Local. La negociación concluyó a escasos días del encendido de las luces.

El dispositivo contempla un refuerzo de agentes en las zonas con mayor concentración comercial y de ocio, además de controles específicos de tráfico, seguridad vial y prevención durante las jornadas de mayor actividad.

El delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha defendido que el plan responde a una planificación previa y al diálogo con las organizaciones sindicales. También ha destacado la coordinación con el resto de cuerpos de seguridad y los servicios municipales.

Sin embargo, el acuerdo no ha cerrado todas las discrepancias con la plantilla.

CSIF Policía Local ha cuestionado que el dispositivo no contemple una cobertura continuada durante todo el periodo navideño. Su delegado, Santiago Raposo, ha explicado que el Ayuntamiento ha alegado que existe un límite legal de gasto que impide aumentar la partida destinada a este plan.

Por este motivo, el refuerzo extraordinario no cubrirá los días 12 y 13 de diciembre. Sí incluirá las jornadas del 5 al 8 de diciembre y, posteriormente, se retomará de forma continuada desde el día 18 hasta el 6 de enero.

Una Navidad, muchos escenarios

Más allá del alumbrado, Sevilla desplegará durante las próximas semanas una programación que combinará propuestas culturales, musicales y de ocio.

Uno de sus principales reclamos será Navigalia, que regresará al Guadalquivir entre el 18 y el 23 de diciembre, del 26 al 30 del mismo mes y del 2 al 4 de enero. El espectáculo audiovisual recreará un Belén sevillano a través de proyecciones, pantallas de agua, láseres y efectos especiales.

FIBES también volverá a convertirse en uno de los grandes espacios de las fiestas con Sevilla Xmas Park, que abrirá del 4 de diciembre al 9 de enero. El recinto reunirá atracciones, gastronomía, espectáculos y actividades sobre hielo en más de 50.000 metros cuadrados.

La programación se extenderá igualmente al Real Alcázar, que acogerá conciertos de lírica, actuaciones de coros de campanilleros, zambombas y la tradicional exposición y venta de dulces conventuales.

Con el encendido de este viernes, Sevilla inicia así una campaña que se prolongará hasta los primeros días de enero y que volverá a tener en el centro histórico, las zonas comerciales y los distintos barrios algunos de sus principales puntos de encuentro.