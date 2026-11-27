Jornada negra de atropellos en Sevilla: una mujer es arrollada por una moto en la calle Torneo

Jornada negra de atropellos en Sevilla la de este jueves, terminando con una mujer arrollada por una moto en la calle Torneo.

Sucedió este jueves sobre las 20:30 horas cerca del centro comercial y de la estación de Plaza de Armas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061 para atender a la mujer. No se conocen más datos del estado de salud de la víctima ni tampoco de las circunstancias del atropello.

Este suceso se une al que aconteció antes del amanecer en la avenida de la Borbolla donde murieron dos vigilantes del servicio de Extranjería de la Plaza de España después de ser atropellados por un vehículo en las inmediaciones de la calle Montevideo y Brasil, en el barrio del Porvenir.

Aún se están investigando las causas de la muerte de ambas personas en este accidente que se produjo en torno a las 6:45 horas de la mañana.

Luego, se produjo otro suceso en la avenida de Las Razas de la capital hispalense con un motorista que había quedado atrapado tras una colisión con otro vehículo cerca de la oficina de Correos de la misma vía.

Además, hay que recordar que en la madrugada del pasado sábado, un vehículo atropelló mortalmente a un joven de 22 años en la avenida Cardenal Bueno Monreal. La Policía Local sigue pidiendo ayuda para localizar al conductor ya que se dio a la fuga.