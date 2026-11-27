Los hoteles de Sevilla alcanzan el 66,5% de ocupación para el puente de diciembre, ocho puntos menos que en 2025

Los hoteles de Sevilla alcanzan el 66,5% de ocupación para el puente de diciembre, ocho puntos menos que en 2025.

La patronal señala dos factores principales que explican esta variación: la falta de conexión ferroviaria con Madrid y el hecho de que se trata de un puente "más largo".

Así se desprende de la última encuesta interna realizada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) entre sus asociados, que refleja, además, que el "pico máximo de demanda" se concentra en la noche del sábado 5 de diciembre, jornada en la que las reservas alcanzan ya el 78%, tal como informa la entidad en un comunicado.

La media global del puente supone un descenso respecto a los datos registrados en las mismas fechas del año anterior, cuando la ocupación se situaba en el 75%.

Al tratarse de unos días festivos de "carácter exclusivamente nacional", el turismo procedente de "otros puntos de España, y especialmente de Madrid, es el principal motor de este puente", han apuntado. En este sentido, "la ausencia de conexión en tren entre Madrid y Sevilla está condicionando de forma directa el ritmo de las reservas", señalan desde la patronal hotelera.

Asimismo, a diferencia del año pasado, el periodo festivo abarca cuatro noches (del 4 al 8 de diciembre) en lugar de tres, "lo que diluye el porcentaje medio de ocupación a lo largo de más jornadas".

En el sector, existe confianza en las reservas de última hora, por lo que "mantiene el optimismo" de cara a los próximos siete días: "un margen clave" en el que "suelen cerrarse numerosas operaciones de última hora que permitirán mejorar tanto la media general como los registros de cada jornada".

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Jorge Castilla, ha lanzado un mensaje de invitación a los viajeros: "Aún tenemos una semana por delante para que estas cifras sigan creciendo. Animamos a todos a elegir Sevilla y su provincia durante estos días, en los que además de nuestros atractivos monumentales, culturales y gastronómicos de siempre, ya se puede disfrutar de una amplia programación especial de Navidad que convierte la ciudad en un destino único".