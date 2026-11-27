Comienza el Plan de movilidad durante la Navidad en Sevilla que durará hasta las rebajas de enero.

La primera fase se desarrolla desde este viernes afectando principalmente a las zonas comerciales de las avenidas Luis de Morales o de Andalucía, entre otras vías.

Según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, tras la junta de gobierno municipal la primera fase estará vigente hasta el jueves 17 de diciembre y se centrará en las zonas donde se concentran grandes superficies comerciales ubicadas fuera del Casco Antiguo, motivadas principalmente por las compras previas a la Navidad.

Son además de las mencionadas anteriormente, la Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla, Palmas Altas y la zona del centro comercial Lagoh. En este caso en concreto, la Policía actuará en coordinación con la Dirección General de Tráfico para derivar los vehículos a Palmas Altas en el momento en el que se llenen los aparcamientos del centro comercial.

El horario de aplicación de las medidas, en esta primera fase, estará sujeto a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente de la Inmaculada Concepción.

La segunda fase del plan comenzará el viernes 18 de diciembre, y en este caso se contemplan las habituales restricciones de acceso al Casco Antiguo que se activarán con carácter general de 10:00 a 22:00.

Con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña que comenzará a las 17:30, y como consecuencia de la afluencia de público que ya se ha producido en años anteriores en la avenida de la Constitución y la plaza de San Francisco, se procederá a la suspensión del carril bici en la zona y el metrocentro limitará su acceso hasta la Puerta de Jerez desde las 16:00. Tampoco tendrá lugar el mapping en la Plaza de San Francisco debido a la aglomeración de público prevista.

Volviendo a la primera fase del plan de movilidad, se apunta desde el Ayuntamiento que en la confluencia de la calle Luis de Morales, avenida Eduardo Dato y Luis Montoto, los dos principales puntos de atracción son los centros comerciales de 'El Corte Inglés' y 'Nervión Plaza'.

Ante esto, el acceso al aparcamiento subterráneo del centro comercial Nervión Plaza se realizará desde la avenida de Eduardo Dato y desde la calle Luis Arenas Ladislao.

El acceso al aparcamiento subterráneo del centro comercial 'El Corte Inglés' se realizará desde la avenida de Luis de Morales y Benito Más y Prat. Cuando estos estacionamientos subterráneos estén completos o se produzcan aglomeraciones de vehículos en su acceso, se evitará la conformación de retenciones de vehículos a la espera de poder entrar en el aparcamiento de ambos centros comerciales, mediante control de la Policía Local, con mayor énfasis de esta medida en Luis de Morales, dado su carácter de viario principal.

En los alrededores del centro comercial 'Los Arcos', la entrada 1 queda afectada por las obras de ejecución de los servicios de la nueva urbanización Cruz del Campo; llevándose a cabo el acceso por José María Javierre para garantizar la fluidez del tráfico por la vía mencionada y la entrada 1 al parking del centro comercial mediante carril segregado.

En la avenida de Andalucía, se habilitará un carril segregado mediante conos para canalizar el acceso hacia la calle Manuel Velasco de Pando, donde se ubica la entrada 2 a los aparcamientos del centro comercial. Esta medida permitirá organizar el tráfico en una única fila de vehículos.

Durante esta primera fase, se prestará una especial vigilancia por parte de la Policía Local a las zonas peatonales de las calles San Jacinto, Asunción y la avenida de la Constitución. También, se procederá al cierre del carril bici en tramo peatonal de la calle San Jacinto y la avenida de la Constitución desde este viernes 27 de Noviembre.

La celebración de la Media Maratón Sevilla el día 13 de diciembre implicará afecciones a la movilidad durante todo el día.

En la segunda fase, es clave el acceso de vehículos al Casco Antiguo porque se verá condicionada por la ejecución de las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Trajano, que afectarán al tráfico rodado de forma total en las calles Trajano y Javier Lasso de Vega en el tramo comprendido entre las calles Trajano y Amor de Dios; con cambio en el sentido de circulación de calle Amor de Dios para garantizar la penetración del tráfico hasta el entorno de Pza. Duque-La Campana.

Durante todos los días de ejecución de la segunda fase del plan de movilidad y en horario de 10:00 horas a 22:00 horas, sólo se permitirá el acceso al Casco Antiguo a: residentes y titulares de plazas de garaje acreditados, bicicletas, VMP, motos y ciclomotores, vehículos de emergencia, TUSSAM y taxi, o vehículos de alquiler con conductor con servicios previamente concertados, previa acreditación de dicha contratación por los medios permitidos por la legislación vigente, excepto por calle Águilas y Almirante Apodaca por razones de seguridad vial y capacidad de la vía, a no ser que para alcanzar el punto de origen o destino del viaje concertado no exista alternativa de acceso.

También, podrán acceder los vehículos de carga y descarga; vehículos industriales para la realización de trabajos que le son propios, en el mismo horario indicado para la carga y descarga; clientes de establecimientos hoteleros acreditando la reserva de plaza hotelera; vehículos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam, Tussam, Emasesa, Empresas contratistas de los distintos Servicios del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Correos y Servicios Postales, Compañías Suministradoras de Electricidad, Gas, Telefonía, o similares debidamente identificados en el desempeño de las funciones que le son propias; vehículos de asistencia en carretera y de empresas de seguridad privada debidamente identificados en el desempeño de las funciones que le son propias; vehículos de distribuidoras farmacéuticas; vehículos acreditados para personas con movilidad reducida, y vehículos privados hasta colmatar la ocupación de las plazas de aparcamiento subterráneos de uso público.

El acceso de esos vehículos al Centro Histórico va a ser controlado por la Policía Local en los puntos de acceso restringido situados en las siguientes calles: Reyes Católicos con Marqués de Paradas, Almansa con Pastor y Landero, San Pablo (a la altura de Julio Cesar), Baños con Torneo, Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros, Alameda de Hércules con Amor de Dios, Puerta Osario (Puñonrostro), Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León, Gerona con Doña María Coronel, Imagen con Doña Maria Coronel, Plaza Cristo de Burgos con Ortiz de Zúñiga, Puerta de Carmona (San Esteban), Águilas con Candilejo, Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario y la Plaza del Duque con la Campana.

Por otra parte, el horario de acceso de vehículos para la realización de la Carga y Descarga al Centro Histórico será con carácter general de 7:00 h a 12:00 h y de 15:00 a 18:00 h; excepto en los puntos de control de Águilas con Candilejos, Plaza Cristo de Burgos con Ortiz de Zúñiga y Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario, donde únicamente podrán acceder en horario de 7:00 h a 12:00 h, debiendo abandonar las zonas reservadas para tal efecto como máximo a las 13:00 h. El resto del tiempo podrán aparcar los residentes acreditados.

De este modo, todas las reservas ubicadas en la plaza de la Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario y Entrecárceles, deberán quedar libres a las 13:00 h. El resto de reservas de Carga y Descarga no variarán su horario. La Policía Local podrá tomar medidas de regulación y desvíos de tráfico con el objeto de solucionar problemas que se generen por saturación de vehículos buscando aparcamiento y la gran concentración de personas.

Igualmente, podrá establecer controles y desvíos ocasionales de tráfico con objeto de controlar el acceso indebido de vehículos a zonas restringidas. También se establecerán desvíos y cortes intermitentes para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos subterráneos cuando estén colmatados y por tanto sea necesaria esta actuación, con los siguientes puntos de control de Acceso variables según grado de ocupación en aparcamientos públicos: Torneo con Baños, Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César, la Puerta Osario (Puñonrostro), Gerona con Doña Maria Coronel, Almansa con Pastor y Landero y La Rábida con Palos de la Frontera.