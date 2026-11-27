Foto de familia en la presentación de 'La boheme'. Cedida

'La Bohème' vuelve al Teatro Maestranza con una historia de amor que se traslada al París de los años 30

El amor, la amistad y las dificultades de la juventud regresan al escenario del Teatro de la Maestranza con La bohème, una de las óperas más reconocidas de Giacomo Puccini.

El coliseo sevillano vuelve a programar esta obra después de nueve años, con siete representaciones y dos repartos encabezados por el tenor Celso Albelo y la soprano Yaritza Véliz, que interpretarán a Rodolfo y Mimì.

La producción sitúa la historia en el París de los años treinta del siglo XX, una época distinta a la del relato original, ambientado en el siglo XIX.

La propuesta escénica, ideada por Jonathan Miller y recuperada para esta ocasión por Isabella Bywater, mantiene la esencia de la obra y apuesta por una puesta en escena con una estética cercana al lenguaje cinematográfico.

Será la cuarta vez que el Maestranza lleva a sus tablas esta ópera, estrenada en 1896.

Puccini construye en ella un retrato de la vida de un grupo de jóvenes artistas que comparten una buhardilla parisina, entre la falta de dinero, las ilusiones amorosas, las discusiones y la complicidad.

La historia adquiere un tono trágico cuando la enfermedad de Mimì obliga a los protagonistas a enfrentarse a la pérdida.

La dirección del teatro ha subrayado la capacidad de esta obra para conectar con el público a través de situaciones cotidianas y sentimientos reconocibles.

La naturalidad con la que se comportan sus personajes y la intensidad con la que Puccini desarrolla sus emociones convierten La bohème en una ópera que, pese al paso del tiempo, conserva su capacidad de conmover.

Del cine a la ópera

El director musical Carlo Montanaro, que debuta en el Maestranza al frente de esta producción, considera que la obra tiene una estructura y una forma de narrar muy próximas al cine.

La evolución de los personajes, la espontaneidad de sus conversaciones y la sucesión de situaciones permiten al espectador seguir la historia con una cercanía poco habitual en otros títulos del repertorio operístico.

Montanaro ha destacado que los protagonistas no son figuras alejadas de la realidad, sino jóvenes con preocupaciones comunes: las dificultades económicas, los problemas sentimentales o el deseo de disfrutar de la vida.

Incluso los personajes secundarios tienen un peso propio en la trama y contribuyen a construir el universo de la obra.

Uno de los momentos en los que mejor se aprecia esta capacidad narrativa es el último acto. Los amigos comienzan compartiendo bromas y juegos, pero la llegada de Mimì cambia por completo el ambiente. La música acompaña ese giro emocional y transforma una escena cotidiana en uno de los momentos más dramáticos de la ópera.

Escenografía

La escenografía que podrá verse en Sevilla fue creada por Jonathan Miller para la English National Opera en 2009.

El director trasladó la acción desde el París de los años treinta del siglo XIX hasta la década de 1930 del siglo pasado, una decisión que permite conservar la historia original y, al mismo tiempo, acercarla a otro contexto histórico.

Para recrear la atmósfera de la capital francesa, Miller tomó como referencia imágenes de fotógrafos como Brassaï y Henri Cartier-Bresson. La propuesta presta especial atención a los espacios en los que viven y se relacionan los protagonistas, así como a la personalidad de cada uno de ellos.

Isabella Bywater, encargada de recuperar el montaje en el Maestranza, participó en su creación original junto a Miller y también es responsable de la escenografía.

La directora ha explicado que la época elegida permite reflejar cómo la pobreza podía condicionar las posibilidades de supervivencia de una persona enferma, un elemento fundamental en el desenlace de la historia.

La recuperación de esta producción ha requerido un importante trabajo de los equipos técnicos y de vestuario para reconstruir una escenografía compleja y mantener la fidelidad al planteamiento inicial.

Los protagonistas

Celso Albelo y Yaritza Véliz compartirán por primera vez escenario en el Maestranza como Rodolfo y Mimì. Para la soprano, esta producción supone además su primera actuación en España, en un papel que exige abordar de manera muy cercana el deterioro físico y emocional de una mujer enferma.

Véliz ha explicado que la muerte de Mimì debe construirse desde la verdad y no como una interpretación artificial. La experiencia personal de haber perdido a alguien cercano le ha permitido comprender mejor los últimos momentos del personaje y la serenidad que encuentra al estar acompañada por las personas que quiere.

El reparto alternativo incorpora también voces andaluzas. La soprano malagueña Berna Perles vuelve a interpretar a Mimì, un personaje con el que ha conectado especialmente por su capacidad para descubrir la belleza en las pequeñas cosas. La artista ha destacado, además, su vínculo con Sevilla desde la infancia.

La cantante onubense Soraya dará vida a Musetta, una mujer de personalidad muy diferente a la de Mimì. Su participación tiene un significado especial, ya que ha formado parte del coro del Maestranza durante su trayectoria y considera el teatro como una casa propia.

Musetta representa una forma de vivir más libre y decidida, en contraste con la melancolía que acompaña a la pareja protagonista.

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el coro del Teatro de la Maestranza y la Escolanía de Los Palacios completan el apartado musical de la producción.

La presencia de dos elencos y dos directores musicales obliga a organizar un trabajo adicional de coordinación: uno de los equipos participará en cuatro funciones y el otro, en las tres restantes.