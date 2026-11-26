El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Sevilla: "Las secuelas de la invasión siguen en la ciudad"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado en una visita oficial en Sevilla que "las secuelas de la invasión siguen en la ciudad".

Estas declaraciones las ha realizado tras un encuentro en el Ayuntamiento de Sevilla con el alcalde, José Luis Sanz, y donde también ha estado acompañándole, Juan Bravo, candidato del PP por la provincia al Congreso de los Diputados.

Vivas ha comentado que Ceuta "continúa con problemas" en el ámbito económico y social tras la "invasión" del pasado verano donde entraron en la ciudad "casi 120.000 personas según los últimos estudios".

Ha insistido en que fue una "operación calculada" y una "vulneración de la integridad territorial" por parte de Marruecos, tal y como después se ha ido observando con la aparición de varios ministros del gobierno marroquí reclamando la soberanía sobre Ceuta y Melilla o la aparición del buque insignia de la Armada del país vecino en aguas territoriales españolas.

El presidente ceutí ha destacado ante los medios que "no se ha vuelto a la normalidad" y que hay "un ambiente cargado de incertidumbre". Sin embargo, ha insistido en la idea de que se ha puesto "de manifiesto el coraje y valor" de los vecinos de la ciudad recordando los lemas de 'un caballa nunca se rinde' y 'Ceuta no se vende, se defiende'.

Por eso, Vivas ha señalado que "se debe poner encima de la mesa la dignidad nacional" y el "comportamiento de abandono y sumisión a Marruecos" por parte del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.

Se ha preguntado "qué importancia le da" Pedro Sánchez a "la integridad territorial" y ha puesto énfasis en el artículo 2 de la Constitución española, el cual "debe respetarse tras lo sucedido".

Tras la visita institucional, ha participado en un acto junto a Juan Bravo y Vivas ha destacado su perfil porque "fue delegado de la Hacienda tributaria en Ceuta, lo conocemos bien y allí fue donde inició su carrera política como diputado por primera vez".

Ha insistido en que Feijóo es el "contrapunto" a Pedro Sánchez porque ha puesto "interés" y "compromiso para arreglar y defender las fronteras". Por eso, Juan Jesús Vivas ha pedido un "futuro de estabilidad y cohesión social" en la ciudad autónoma.

Preguntado por la emergencia nacional que ha pedido Canarias por la situación en la isla de El Hierro, ha apuntado que "espera que tengan más suerte que Ceuta" porque por parte del Ejecutivo "se ignoraron todas las advertencias" ante la "crisis de seguridad nacional más grave de la democracia".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apuntado que los vecinos de la capital hispalense "siguen arropando a los ceutíes" y que "saben perfectamente que lo acontecido en verano no fue una crisis migratoria sino una invasión".