Foto de familia en la presentación de la nueva edición de 'Así canta nuestra tierra en Navidad". Cedida

La Navidad volverá a sonar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con una nueva edición de ‘Así canta nuestra tierra en Navidad’, el concierto solidario de la Fundación Cajasol que reunirá a destacadas voces de la música andaluza.

Pastora Soler, Pedro el Granaíno y María Parrado encabezan el cartel de esta cita, que se celebrará el próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Sala Principal del teatro.

La programación, presentada este jueves en el Teatro Cajasol, forma parte de Los Gozos de Diciembre y estará dirigida por el compositor Manuel Marvizón. El espectáculo combinará villancicos y repertorio navideño con la tradición musical andaluza, a través de arreglos sinfónicos y la participación de distintas formaciones musicales.

Sobre el escenario estarán también la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el Coro de la Asociación Amigos del Teatro Maestranza, el Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos, el Coro Entreángeles y la Escuela de Cante de la Fundación Alalá.

Marvizón ha destacado la satisfacción de contar con Pastora Soler como cabeza de cartel, a la que ha definido como "la mejor voz de España".

La cantante, por su parte, ha reconocido que participar en el concierto supone "un reto y un regalo", una oportunidad que, según ha explicado, "ha llegado justo ahora" y que afronta con ilusión, "acompañada de grandes artistas y de esta orquesta".

También Pedro el Granaíno ha mostrado su entusiasmo por cerrar el año en el Maestranza, algo que considera "un verdadero lujo y regalo".

El cantaor ha reivindicado la presencia del flamenco en este tipo de iniciativas solidarias y ha avanzado que su colaboración con Pastora Soler será especialmente emotiva y buscará conmover al público.

El director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez, ha señalado que uno de los principales retos será adaptarse a los diferentes estilos y voces que conforman el programa. Además, ha puesto el acento en la finalidad benéfica de la cita: "y eso sí es el verdadero gozo de diciembre".

En la misma línea, Emilia Aguilar, directora del Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos y del Coro Entreángeles, ha expresado el orgullo de participar en un espectáculo que reúne a distintas generaciones de intérpretes y que se ha consolidado como una de las citas navideñas de referencia en Andalucía.

La recaudación del concierto se destinará íntegramente a la Fundación Alalá, que trabaja en la inclusión y el desarrollo social de niños y jóvenes a través de la educación, la cultura y el arte.

Su presidenta, Blanca Parejo, ha explicado que la entidad utiliza la formación cultural como herramienta para educar a sus alumnos y favorecer su integración social.

Desde el Teatro de la Maestranza, María Rodríguez, del área de Patrocinio de la Dirección, ha destacado la capacidad de la cultura para contribuir a la transformación social y ha subrayado el impacto que tendrá la iniciativa en los niños y niñas atendidos por la fundación.

Asimismo, ha calificado de "auténtico regalo" que esta colaboración se materialice en el escenario del teatro sevillano.

Con esta nueva edición, la Fundación Cajasol vuelve a unir música y solidaridad en uno de los escenarios más emblemáticos de Sevilla, dentro de su programación navideña.